ЭкоСтройРесурс помог пансионату для детей-инвалидов вывезти старую мебель 

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Каждый месяц в адрес регионального оператора поступают десятки писем с просьбой о помощи. Пишут разные люди и организации, и помощь им нужна тоже разная. Просят провести экологический урок в детском саду или школе, организовать субботник или вывезти мусор.

Одно из этих писем в ЭкоСтройРесурс направил Самарский пансионат для детей-инвалидов. Администрация учреждения попросила вывезти старые диваны и стулья из здания.

ЭкоСтройРесурс направил в пансионат специализированную технику. Чтобы все уместить, 74 стула, 7 диванов и 10 тумб предварительно разобрали на части. За несколько дней бункер объемом 20м3 был загружен полностью. Регоператор вывез его на лицензированный объект обработки и размещения.

Дружба регионального оператора с Самарским пансионатом длится уже давно. ЭкоСтройРесурс взял его под свой патронаж в 2019 году.

«Мы берем на себя не только экологическую, но и социальную ответственность. И считаем, что сегодня так должна поступать каждая организация, - отметил директор ООО ЭкоСтройРесурс Михаил Захаров. - Самарский пансионат активно меняет старую мебель на новую. В прошлом году он уже обращался к нам за помощью, и мы вывезли первую партию. На этот раз мы направили спецтехнику повторно».

Сейчас в Самарском пансионате проживает 205 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. У каждого из них своя история. Ежедневно они ведут борьбу за здоровье и возможность жить дальше, и это совсем недетский труд. Ребятам крайне необходимы забота и внимание. И сделать их детство счастливее под силу только нам - взрослым.