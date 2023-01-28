Директором Жигулевской ГЭС стал Вячеслав Шепелев

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Вячеслав Шепелев стал руководителей Жигулевской ГЭС. Об этом сообщили в компании.

Прежний директор, Олег Леонов, покинул пост в связи с выходом на пенсию. В должности директора Жигулëвской ГЭС он проработал 13 лет.

Вячеслав Шепелев родился в 1976 году в городе Коркино Челябинской области. Он выпускник Тольяттинского госуниверситета Вячеслав Владимирович прошел путь от рядового инженера до руководителя.

Трудовой путь именно на Жигулëвской ГЭС для него начался 15 лет назад. В 2015-м Вячеслав Шепелев начал переподготовку в Корпоративном университете гидроэнергетики ПАО «РусГидро» и вошëл в кадровый резерв управленцев. В июле 2018 был откомандирован в Приамурье и назначен на должность первого заместителя директора — главного инженера «Зейской ГЭС». В июле 2019 года возглавил эту гидроэлектростанцию. Общий стаж работы в энергетике составляет 20 лет, пишет ГТРК Самара.

Фото: Жигулевской ГЭС