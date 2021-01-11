Директором Самарского РДУ назначен Владимир Пастушков

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1 января директором Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ) назначен Владимир Пастушков, ранее работавший заместителем начальника Службы краткосрочного и оперативного планирования режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

Владимир Владимирович Пастушков родился 21 мая 1981 года в Самаре. В 2003 году окончил Самарский государственный технический университет по специальности «тепловые электрические станции». Одновременно в Поволжском институте бизнеса получил второе высшее образование по специальности «экономика и управление на предприятии».

Трудовой путь начал в 2003 году машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию турбинного цеха в филиале ОАО «Самараэнерго» «Самарская ТЭЦ».

С 2005 года работает в Системном операторе: сначала специалистом, потом дежурным инженером по оперативному планированию, ведущим специалистом, начальником отдела долгосрочного и краткосрочного планирования Службы энергетических режимов, балансов и развития Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ. В 2009 году назначен начальником Службы энергетических режимов и балансов.

С 2012 года занимал должность заместителя начальника Службы краткосрочного и оперативного планирования режимов ОДУ Средней Волги.

За время работы в Системном операторе Владимир Пастушков многократно повышал квалификацию и проходил профессиональную подготовку. Его трудовые заслуги отмечены рядом корпоративных наград.