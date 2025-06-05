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Билайн усилил 4G-покрытие вблизи Жигулевских гор к туристическому сезону

5 июня 2025 11:29
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билайн усилил 4G-покрытие вблизи Жигулевских гор к туристическому сезону

Устроить прямой эфир с Жигулевских гор или поделиться с близкими захватывающими дух пейзажами через видеозвонок – исследовать красоты Самарской области стало еще комфортнее с мобильным интернетом от билайна. Оператор запустил две новые базовые станции в селе Зольное, располагающемся на живописных берегах Волги, обеспечив его жителей и гостей надежной связью 4G*.

Село Зольное – одно из самых востребованных направлений у туристов, приезжающих в регион, так как является ближайшим населенным пунктом на пути сразу к нескольким вершинам Жигулевских гор: к Ведьминой, Можжевеловой, Наблюдателю и Стрельной. Последние две и вовсе считаются сегодня самыми высокими точками Жигулей, что особенно сильно привлекает в эти места ценителей природы со всей страны.

Вместе со скоростным интернетом от билайна они могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в таких непривычных условиях: быстро найти нужную информацию в сети, проверить маршрут с помощью онлайн-карт, отправить множество фотографий и видеороликов в мессенджерах за несколько секунд, оплатить билет на пригородные суда через мобильные банки и просто оставаться на связи.

 «Традиционно, с приближением летнего сезона Самарская область становится одним из главных туристических центров страны и принимает множество гостей из разных уголков, желающих своими глазами увидеть великолепие Волги и ее берегов. Учитывая это, мы заранее наращиваем мощности нашей сети и обновляем инфраструктуру в знаковых точках региона, чтобы наши клиенты могли наслаждаться пребыванием в области и получать только позитивные эмоции, не задумываясь о связи», – комментирует директор Самарского отделения билайна Дмитрий Фомин.

Между тем, 4G-покрытие от билайна стало надежнее и в других частях Самарской области. Так, только за первый квартал этого года инженеры компании уже модернизировали инфраструктуру в шести районах региона – в Волжском, Кинельском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском и Похвистневском.

В общей сложности, по итогам работ, качество мобильного интернета и голосовой связи улучшилось для тысяч сельчан в 13 малых населенных пунктах: Воскресенка, Дубовый Гай, Зуевка, Кириллинский, Колывань, Малая Малышевка, Новое Мансуркино, Новый Сарбай, Среднее Аверкино, Хилково, Чапаевский, Черноречье и Яблоновый Овраг.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

Фото: freepik.com

 

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