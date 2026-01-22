Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения

160
Erid 2VSb5wSiYNm

Билайн Big Data & AI (команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом) разработала решение на базе компьютерного зрения для автоматического контроля наземной подготовки пассажирских самолетов. Система в режиме реального времени отслеживает цикл работ — от приема воздушного судна до его буксировки и предполётной подготовки, распознавая различные типы аэродромной техники и действия персонала.

Процесс предполетного обслуживания — сложный многоэтапный комплекс работ с участием людей и спецтехники. Соблюдение регламентов и точность выполнения операций критически важны для безопасности пассажиров и соблюдения расписания рейсов. Новая модель ИИ на базе компьютерного зрения призвана минимизировать влияние человеческого фактора и вывести контроль на новый технологический уровень.

Решение анализирует видеопоток с камер в зоне стоянки. Сложная мультимодельная нейросеть способна отслеживать ключевые операции, включая осмотр площадки, заправку топливом и водой, присоединение телетрапа и контрольные обходы. Алгоритмы «читают» визуальные признаки каждого контролируемого этапа: например, появление сотрудника с жезлами, подъезд топливозаправщика или установку трапа.

Система не только фиксирует начало и окончание операции, но и определяет корректность действий, их соответствие регламентам, а также замеряет время выполнения. Обработка видеозаписей осуществляется с использованием программного обеспечения, состоящего из предиктивных моделей. Обработка биометрических персональных данных не предусмотрена.

«Видеоаналитика сегодня становится эффективным инструментом управления в различных операционных процессах. В авиации это особенно важно из-за высоких стандартов безопасности и строгих регламентов, — комментирует Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна. — Наше решение позволяет автоматизировать контроль ключевых этапов подготовки самолета. Нейросеть не просто фиксирует события, а формирует структурированные данные о ходе и качестве работ. Эти данные могут стать основой для развития умных систем управления инфраструктурой аэропортов».

Внедрение ИИ-модели даёт аэропортам возможность преобразовывать видеоданные в структурированный формат для интеграции в системы управления. Это повышает безопасность, операционную эффективность и оптимизирует рабочие процессы.

(18+) Реклама ПАО «ВымпелКом» (www.beeline.ru).

 

Фото:  freepik.com

В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
388
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
422
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
393
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
382
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
397
