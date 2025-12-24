Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

Команда Билайн Big Data & AI, развивающая решения на основе больших данных и ИИ, приступила к созданию рейтинга регионов 2026. Эксперты ранее уже разработали и дважды представили рынку «Индекс активности регионов в области ИИ» — рейтинг, где лидеров в сфере развития технологий определяет нейросетевое жюри, на основе публичных данных и публикаций в СМИ.

В рамках существующего Индекса анализируется пять ключевых аспектов, отражающих степень интеграции ИИ в жизнь регионов:

Рынок труда: реальный спрос на ИИ-специалистов, уровень зарплат и динамика закрытия вакансий.

Научная активность: исследовательский потенциал, измеряемый через количество релевантных научных публикаций.

Медиаприсутствие: интенсивность и тональность обсуждения темы ИИ в СМИ и социальных медиа.

Поисковый интерес: уровень заинтересованности жителей технологиями искусственного интеллекта.

Образование: доступность и качество программ по ИИ-специальностям в региональных вузах.

Методология рейтинга построена на прозрачных и верифицируемых принципах. Использование нейросети для анализа позволяет обрабатывать огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности. Второй ежегодный Индекс, представленный в октябре 2025 года, базировался на анализе свыше 4,5 миллионов записей. Весь процесс — от сбора и очистки данных до финального расчета — строится на работе сложных математических моделей, представленных командой Билайна. Партнерами, которые осуществляли сбор информации и публикаций для формирования датасета, при этом выступали компании Brand Analytics, Cyberia и Институт анализа больших данных и ИИ Томского государственного университета. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов. В новом сезоне Билайн планирует усилить методологию и расширить круг источников данных для формирования рейтинга.

Нина Матвиенко, директор по маркетингу Билайн Big Data & AI:

«Нашей команде очень отзывается поручение Президента РФ о формировании нового ежегодного рейтинга цифровой трансформации, ключевым показателем которого станет внедрение искусственного интеллекта. Ведь компания инициировала проект “Индекс активности регионов в области ИИ” и активно его развивает из года в год.   Индекс развития регионов стал полноценным инструментом для изучения разных граней использования ИИ в жизни регионов. Мы планируем и дальше развивать наше исследование, масштабируя его под новые вызовы. Надеемся, что накопленный нами опыт может внести значимый вклад в достижение целей, обозначенных Президентом».

Билайн приглашает к сотрудничеству единомышленников — компании, которым также важно развитие ИИ в России, партнеров, обладающих данными для создания всестороннего и всеобъемлющего инструмента оценки цифровой трансформации страны. Оставить заявку можно на сайте проекта, написав на почту организаторам.

Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
150
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
430
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
415
