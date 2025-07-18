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Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды

18 июля 2025 11:39
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Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды

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Билайн расширил возможности для иностранных клиентов и перезапускает линейку тарифов «Добро пожаловать». Теперь абоненты могут объединять близких на одном тарифе (до 10 номеров) с услугой «Семья в Билайне»* и делиться с ними интернетом и минутами, а также звонить друг другу бесплатно.

«Билайн, ориентируясь на потребности пользователей, перезапустил тарифы для иностранцев, чтобы общение с близкими было ещё удобнее и выгоднее. В каждую из трёх комбинаций обновленной линейки уже включены минуты не только для звонков по РФ, но и на номера Beeline Казахстана и Кыргызстана. Помимо этого, в общем пакете предусмотрено 30 минут для звонков на номера Узбекистана, Китая и Tcell Таджикистана — их можно распределить между тремя странами или звонить только в одну», отметил Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.

Обновленная линейка доступна для новых номеров в Билайне. Можно перенести свой номер от другого оператора, а текущие клиенты могут приобрести новый номер.

  • «Добро пожаловать START» — идеально для базового использования: 25 ГБ + 25 ГБ дополнительно ежемесячно, 100 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, навигацию и музыкальные сервисы.

  • «Добро пожаловать PRO» — больше интернета и возможностей, включая «Апельсиновое комбо»: 35 ГБ + 40 ГБ дополнительно ежемесячно, 350 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, сервисы для прослушивания музыки, навигации, а также рабочие сервисы: Яндекс ПРО, Приложения Х5 Сборка и Курьер доступны без ограничений. 

  • «Добро пожаловать MAX» — максимальные пакеты интернета, минут и SMS для активных пользователей: 50 ГБ + 50 ГБ дополнительно ежемесячно, 600 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, сервисы для прослушивания музыки, просмотра видео, навигации, а также рабочие сервисы: Яндекс ПРО, Приложения Х5 Сборка и Курьер доступны без ограничений. 

Дополнительные гигабайты на всех конфигурациях будут начисляться каждый месяц — достаточно вовремя пополнять баланс и не уходить в блокировку.

При этом до 31 декабря 2025 года Билайн дарит скидку в 50% на абонентскую плату сроком на 6 месяцев. Скидка подключается автоматически в течение трёх дней после успешного прохождения биометрической идентификации через Госуслуги и первого списания абонентской платы. Предложение действует при покупке новой сим-карты. Подробнее о том, как иностранцу оформить сим-карту в России, сохранить свой номер и оставаться на связи, можно узнать в специальной инструкции Билайна по ссылке.

  • Услуга «Семья в Билайне» платная. За каждый добавленный доп. номер. (новый номер в Билайне) начисляются 50 ГБ дополнительного интернета. Подробнее на beeline.ru.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepic.com

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