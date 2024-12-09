билайн для любителей активного отдыха в горах запустил 4G-интернет в тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

196

билайн подготовил сеть к новогодним каникулам и к зимнему туристическому сезону в Сочи, когда в горы приезжают любители активного отдыха со всей страны. Оператор запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок.

Технические специалисты установили телеком-оборудование внутри тоннельных комплексов. В результате мобильный интернет билайна работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе.

Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько: «Уже по пути в Красную Поляну туристы смогут пользоваться онлайн-сервисами без ограничений, связанных с рельефом этой живописной местности. Кроме того, благодаря подключению дополнительных диапазонов 4G на базовых станциях, расположенных на территории горнолыжных курортов, скорость мобильного интернета, по нашим данным, выросла в среднем на 15%. Теперь туристы смогут отправлять свои фото и видео со скоростью спуска с «черной» трассы. Надежная связь в горах – это еще и важный элемент безопасности, о чем опытные горнолыжники и сноубористы знают не понаслышке».

Фото: пресс-служба билайна