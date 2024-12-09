билайн для любителей активного отдыха в горах запустил 4G-интернет в тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам жюри определит детские и молодежные театральные коллективы, которые будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.
В Самаре выбирают победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
В настоящее время члены Совета принимают активное участие в различных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях УФСИН СО.
Новым председателем Совета ветеранов УФСИН СО назначена Елена Симонова
С проектом «Самарская губерния в графическом романе».
Зам. директора Самарской областной библиотеки для молодежи Оксана Сизова стала лауреатом конкурса профмастерства «Библиотечный лидер»
В ходе конфликта, произошедшего между двумя знакомыми, один из них нанес своему приятелю тяжкие телесные повреждения.
Судебные приставы взыскали с жителя Алексеевского района Самарской области компенсацию морального вреда
Переходы оборудовали искусственными дорожными неровностями, светофорными объектами, установили пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком.
Более 100 пешеходных переходов на региональных трассах оснастили по современным национальным стандартам
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской).
Состоялась встреча специалистов «РКС-Самара» с жителями
Посетителей ждет более полусотни увлекательных интерактивов, викторин, игр со смыслом.
Выставка «Россия будущего» откроется в Самарском Историческом парке 
У ЦБ нет планов по выпуску купюры в 10 000 рублей
У ЦБ нет планов по выпуску купюры в 10 000 рублей
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн для любителей активного отдыха в горах запустил 4G-интернет в тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

9 декабря 2024 13:50
196
билайн для любителей активного отдыха в горах запустил 4G-интернет в тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

билайн подготовил сеть к новогодним каникулам и к зимнему туристическому сезону в Сочи, когда в горы приезжают любители активного отдыха со всей страны. Оператор запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок.

Технические специалисты установили телеком-оборудование внутри тоннельных комплексов. В результате мобильный интернет билайна работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе.

Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько: «Уже по пути в Красную Поляну туристы смогут пользоваться онлайн-сервисами без ограничений, связанных с рельефом этой живописной местности. Кроме того, благодаря подключению дополнительных диапазонов 4G на базовых станциях, расположенных на территории горнолыжных курортов, скорость мобильного интернета, по нашим данным, выросла в среднем на 15%. Теперь туристы смогут отправлять свои фото и видео со скоростью спуска с «черной» трассы. Надежная связь в горах – это еще и важный элемент безопасности, о чем опытные горнолыжники и сноубористы знают не понаслышке».

Фото: пресс-служба билайна

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
9 декабря 2024  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
236
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
9 декабря 2024  09:43
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
207
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
2380
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
614
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
887
Весь список