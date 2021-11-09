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АВТОВАЗ подтвердил соответствие международному стандарту качества iso 9001

9 ноября 2021 10:46
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АВТОВАЗ подтвердил соответствие международному стандарту качества iso 9001

Система менеджмента качества АВТОВАЗа соответствует международному стандарту ISO 9001. Такое заключение по итогам надзорного аудита дали специалисты фирмы UTAС, которая является одним из лидеров в области испытаний транспортных средств, предоставляя поддержку в области регулирования и омологации, обучения, консультации, аудита и сертификации.

В ходе прошедшего аудита оценивались процессы производства автомобильных компонентов, сборочных комплектов и автомобилей, дистрибуции и организация послепродажного обслуживания автомобилей LADA, а также проектирование, производство и обслуживание сварочного оборудования и оснастки, штампов и пресс-форм.

По итогам надзорного аудита представители UTAC отметили высокую скорость и эффективность внедрения изменений в производственном процессе, а также высокую быстрое реагирование на появление гарантийных случаев. Среди сильных сторон компании названо уверенное использование лучших практик и инструментов управления Альянса при индустриализации продуктов и в производстве. Отмечено и развитие школ мастерства операторов, проведение обучающих тренингов.

ISO 9001 — это международный общепризнанный стандарт для системы менеджмента качества, который обеспечивает организациям более эффективное функционирование и повышение удовлетворенности клиентов. В основе ISO 9001 лежит идея постоянного улучшения.




 

Теги: Автоваз

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