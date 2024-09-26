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АвтоВАЗ назвал цену электрической LADA e-Largus

26 сентября 2024 20:21
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Она дороже популярной Tesla.

АвтоВАЗ анонсировал запуск серийного производства электромобиля LADA e-Largus на площадке LADA Ижевск, передает iphones.ru.

Это первый российский электромобиль с отечественной батареей «глубокой локализации». Запас хода пассажирской версии составляет 420 км, а грузопассажирской – от 320 км, в зависимости от модификации.

В LADA e-Largus устанавливается синхронный электромотор с пиковой мощностью до 120 кВт. Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова.

Стоимость LADA e-Largus – от 2 990 000 рублей. Как отмечает Mash, эта стоимость указана с учетом госсубсидий, а без них цена составляет 3,8 млн рублей. Для сравнения, Tesla Model 3 без учета субсидий США обойдется покупателям в 3,6 млн рублей.

 

Фото:  lada.ru

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