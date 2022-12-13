АвтоВАЗ анонсировал загрузку своей площадки в Ижевске к концу следующего года

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Ижевский автозавод АвтоВАЗа заработает только в последних месяцах 2023 года.

К этому времени на предприятии должны выпустить опытную партию электрических фургонов e-Largus.

Большую же часть следующего года с конвейера производственной площадки в Ижевске, как следует из заявления вазовской пресс-службы, автомобили сходить не будут.

Когда на заводе начнется анонсированная ранее штамповка кузовных деталей и выпуск других компонентов для «Лад», пока не совсем понятно.

Ранее на мощностях Lada Ижевск выпускали «Весту».

Однако в марте 2022 года завод ушел в простой ввиду нехватки импортных комплектующих. Позже производство Lada Vesta решили перенести в Тольятти, пишет Обозрение.