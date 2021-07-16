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Аналитики Билайн рассказали, как изменились тенденции голосовых звонков среди россиян за 2 года

16 июля 2021 21:37
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За последние 2 года количество минут, которые люди тратят на голосовую связь, почти не изменилось.

Билайн рассказал, как изменились тенденции голосовых звонков среди россиян за 2 года.

 Эксперты Билайн

Аналитики поделились статистикой голосовых вызовов россиян. Кто сколько разговаривает, кто общается больше — мужчины или женщины, и многое другое.

За последние 2 года количество минут, которые люди тратят на голосовую связь, почти не изменилось.

Средняя продолжительность разговора составила 2 минуты 47 секунд. Длительность разговора у людей до 25 лет снизилась на 7%, аналогичный показатель у людей от 25 до 45 лет.

Люди в возрасте от 45 до 65 лет стали говорить на 5% дольше, а от 65 лет увеличили продолжительность разговора на 25%. Женщины говорят на 20% больше, чем мужчины.

Интересные факты:

- ТОП-3 по частоте звонков: люди от 25 до 45 лет, затем от 45 до 65 лет, потом — до 25 лет

- Женщины до 65 лет говорят на 20% больше мужчин, старше 65 лет — уже на 35% больше

- Самый «говорящий» регион — Барнаул (3 минуты/разговор), на втором месте Пенза (2,87 минуты), на третьем Тамбов (2,85 минуты), затем Саранск и Курган

- Меньше всех говорят по телефону в Красноярске, на Сахалине, в Бурятии, в Перми и Ижевске

- Чаще звонят (кроме России) в Узбекистан, Украину, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан

- Международные звонки, в среднем, длятся 2,6 минуты

В Россию чаще всего звонят из Украины, Армении, Казахстана, Узбекистана и США. Дольше всего длятся разговоры из Азербайджана в Россию. На втором месте здесь Чехия, на третьем Норвегия, а четвёртую и пятую позицию разделили Беларусь и Канада.

Любопытный факт: всплеск количества входящих звонков из США в Россию пришёлся на время локдауна в марте-апреле 2021 года, передает iphones.ru.

 

Фото:   iphones.ru

Теги: Билайн голосовые вызовы статистика

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