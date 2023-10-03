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Зрителями фестиваля «Шостакович. Над временем» в Самаре стали 15 тысяч человек

3 октября 2023 11:11
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Зрителями фестиваля «Шостакович. Над временем» в Самаре стали 15 тысяч человек

В понедельник, 2 октября, в Самарской филармонии завершился IV Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». 

Мероприятия фестиваля, который проводится при поддержке Правительства Самарской области, шли на разных площадках на протяжении почти месяца. 

Масштабный фестиваль завершился концертом, в котором прозвучали увертюры и арии из опер русских и зарубежных композиторов. Исполнили их заслуженный артист РФ, народный артист Республики Башкортостан, народный артист Республики Татарстан, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков (бас), солист Музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров (бас),
 солист Мариинского театра Станислав Трофимов (бас), приглашенный солист Мариинского театра Кирилл Белов (тенор), стипендиат фонда В.Т.Спивакова Вероника Хорошева (сопрано), лауреат всероссийских и международных конкурсов Кристина Попова (меццо-сопрано).

В торжественной церемонии закрытия фестиваля принял участие губернатор Дмитрий Азаров. «Спасибо вам огромное за этот праздник. Это достойная высокая нота в завершении IV Фестиваля «Шостакович. Над временем», – отметил глава региона и подчеркнул, что на концертах фестиваля побывали 15 тысяч человек. 

В следующем году фестиваль отметит первый юбилей. «Мы постараемся сделать так, чтобы это было вновь феерично, как сегодня», - сказал губернатор.

Фестиваль имени Дмитрия Шостаковича — многожанровый. Он знакомит не только с разнообразием творчества композитора, но и отражает широкую палитру искусства – оперы, драматического театра, симфонической, камерной и народной музыки. Фестиваль призван оказать значительное влияние на культурную и духовную жизнь региона, дать импульс творчеству и исполнительству и стать «культурным мостом» между Самарской областью, другими регионами России и мира. 
 По словам заместителя председателя Союза композиторов России, председателя Самарской организации Союза композиторов России Марка Левянта, фестиваль получился насыщенным. 

«Были премьеры, участвовали четыре симфонических оркестра, звезды театра, оперы, - напомнил он. - Фестиваль — это праздник. Думаю, что мы доставили людям удовольствие и духовно обогатили их, насытили интересными художественными впечатлениями. Мы старались сделать программу, чтобы было интересно и подготовленному зрителю, тонким ценителям, и широкой аудитории. Очень важно, чтобы фестиваль был интересен всем».

Марк Левянт выразил признательность главе региона за поддержку этого культурного проекта. «Я не могу не сказать слова благодарности губернатору Самарской области. Не было бы фестиваля, если бы не было такого отношения к культуре, к искусству со стороны губернатора», - сказал он. 

Как подчеркнул председатель Самарской организации Союза композиторов России, у зрителей Самарской области есть возможность увидеть достижения современного искусства, познакомиться с новыми проектами, встретиться с выдающимися деятелями культуры России. «Ждем вас на пятом фестивале «Шостакович. Над временем», - пригласил зрителей Марк Левянт. 

 

Фото Бурлакова

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