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Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО

8 августа 2023 17:21
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Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО

В рамках фестиваля стрит-арт Приволжского федерального округа «ФормART» проходит голосование за лучший мурал. Самарскую область представляет работа «Открытие возможностей» молодого самарского художника Дмитрия Пирога, которая расположена на фасаде школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова на улице Красноармейской, 93а. Проголосовать за понравившуюся работу можно до 17 августа по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23, чтобы поддержать работу самарца необходимо в тональном режиме выбрать индивидуальный номер участника – №12.

Фестиваль Приволжского федерального округа «ФормART» проводится уже 4 год. Его организаторами выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе» и Правительство Кировской области. В Самарской области организатором регионального этапа является департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Участниками фестиваля «ФормART» могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет с эскизами художественных работ по пяти направлениям: «Мой учитель» (первый учитель, роль учителя в жизни каждого человека, заслуженные учителя и педагоги региона), «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила» (знание как основа и движущая сила развития общества, интеллектуальное развитие и эрудиция как залог успеха), «Современные технологии в образовании» (школа будущего, процесс обучения в будущем) и специальная номинация «Киров 650», посвященная юбилею города, где участником может стать любой желающий из других субъектов Российской Федерации. Тема Фестиваля 2023 — «Сила знания». Познакомиться с работами участников из всех регионов Приволжского федерального округа можно на официальном сайте Фестиваля formartpfo.ru.

В течение четырех месяцев в рамках фестиваля проходили отборочный и презентационный этапы, по итогам которых были определены и реализованы лучшие работы от каждого региона ПФО. Сейчас проходит завершающий этап проекта — голосование.

Про «Открытие возможностей» его автор, Дмитрий Пирог, рассказывает так:
 «На рисунке изображен ученый. В одной руке он держит книгу, которая символизирует богатство накопленных знаний и изучение прошлого. В этой книге сокрыты многие вопросы, который ученый с нетерпением исследует. Вторая рука тянется к замку. Он символизирует преграды, которые человек должен преодолеть в своем стремлении к новым открытиям».

Традиционно на фестивале «ФормART» Самарская область занимает призовые места: дважды работы, представляющие 63 регион, занимали первое место, один раз -второе.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов округа: финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри. Итоговый результат будет определен суммой мест из трех таблиц – экспертной, общественного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий.

Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II места – 150 тысяч, III места– 100 тысяч рублей, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют работы в г. Кирове в 2024 году.

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