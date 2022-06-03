Замок Гарибальди в Самарской области вошел в число самых необычных замков России

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Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил подборку самых необычных замков в России.(https://vk.com/tu_tu_ ru?_smt=groups_list%3A1&w= wall-48677005_105370) Вы можете снимать здесь кино, переночевать, устроить фотосессию или объявить охоту за привидениями. В подборку вошли и объекты с большой историей, и построенные совсем недавно.

Ø Выборгский замок

Замок в Выборге — одно из редких сооружений в России, представляющих собой средневековую западноевропейскую фортификационную постройку. Здесь проводят рыцарские турниры (да-да, до сих пор), устраивают исторические мастер-классы и любуются видом на город с башни.

Ø Пивоварня «Таркос»

Что вы представляете, если слышите про пивоварню? Точно же не замок из заставки Диснея, да? А это как раз он: основатели воронежской пивоварни «Таркос» творчески подошли к архитектурным решениям. Башни замка отсылают к аналогичным силуэтам в Германии, Бельгии и Англии, цветные витражи дополняют картину, а то, как ёмкости для пива встроены в архитектуру высоченного замка… ух. Ближе к крыше, кстати, есть возможность прогуляться по специальным мосткам и взглянуть на окрестности с высоты — если хватит решимости, конечно. Там, наверху, безопасно, но ноги все равно немного дрожат.

Ø Замок Гарибальди

Сказочный флер его названия весьма оригинально сочетается с такими топонимами, как село Хрящевка и Жигулевское море. Ну а почему бы и нет. Неоготический замок построен в традициях архитектуры сразу нескольких эпох — в его силуэтах можно различить детали и Средних веков, и эпохи Возрождения. Появился он не так давно, но уже успел прославить окрестности: полюбоваться на горгулий, драконов и героев англосаксонского эпоса, спрятанных авторами проекта по всему комплексу, приезжает множество туристов.

Ø Фермерское хозяйство La Ferme de Rêve

Во вполне себе привычном Подмосковье обнаружен европейский замок. La Ferme de Rêve — комплекс отдыха, а его основное здание построено в традициях французской исторической архитектуры долины реки Луары XVIII века. Интерьер внутри соответствуют концепции: камины, ковры, картины и антикварная мебель. В отзывах пишут, что не хватает замкового привидения.

Ø Дворянская усадьба Храповицкого

С середины XIX века усадьба в селе Муромцево принадлежала дворянскому роду Храповицких, а в конце того же века здесь был создан роскошный архитектурно-парковый комплекс, включающий около 70 построек и способный конкурировать с легендарными европейскими дворцами. Уже после, благодаря предприимчивости владельцев, в селе появились дендрологический сад, аллеи с электрическими фонарями, музыкальный театр и лесоводческий комплекс. В настоящее время усадьба «Муромцево» остаётся одним из проблемных объектов, сохранение которого требует срочных мер

Ø Замок принцессы Ольденбургской

Ещё один замок нашего списка находится в посёлке Рамонь в Воронежской области. Принадлежал он Евгении Ольденбургской — принцесса не поскупилась на обустройство своего дворца, наполнив его, как ранее и само имение, инновационными достижениями своего времени. Стены метровой толщины с пустотами внутри — для особой системы отопления, железо на крыше с необычным декором, изысканные творения кузнечного дела — вот неполный список реализованных в нем идей. В 2014 году здесь был создан музей, который сегодня можно осмотреть как в составе экскурсии, так и самостоятельно.

Ø Инженерный замок

Одно из самых загадочных зданий Петербурга, окружённое рвами, а когда-то даже стеной, в котором оборвалась жизнь императора Павла I. Разумеется, в таких местах должны существовать истории о призраках, и здесь без таких рассказов не обошлось: по рассказам, призрак царя обречён до сих пор летать по залам и коридорам.

Ø «Итальянский» замок в Верхней Пышме

В 15 минутах езды от Екатеринбурга — строгий романский стиль, зубчатые стены, закруглённые окна, башня с часами — как будто оживший фильм про события Средневековья. Впрочем, рыцарей тех времён тут быть не могло даже условно, а необычный для Свердловской области облик объясняется, очевидно, любовью владельца к дворцу Палаццо-Веккьо во Флоренции или ему подобным.

На самом деле, замок создавался как гостиничный комплекс: внутри задуман не только шестиэтажный отель, но и ресторан, сауна и бассейн, а вокруг здание окружено сосновым лесом. До завершения постройки оставалось совсем чуть-чуть, но в какой-то момент строительство остановилось, и в последние годы замок ищет нового владельца.

Ø Ласточкино гнездо в Крыму

Чем не средневековый пейзаж? Отвесная скала, море и замок Гамлета. Но нет — это Крым. Кстати, главный его символ мог и не сохраниться до наших дней. Век назад новоиспеченный архитектурный шедевр пережил сильнейшее землетрясение. Часть скалы под ним попросту обвалилась, оставив здание на 40 лет в аварийном состоянии, после чего строение укрепили с помощью подведённой под него бетонной плиты.

Ø Борковский замок

Княжеский дворец встретишь не в каждом селе, но Боркам повезло: здесь расположен замок, построенный в начале двадцатого века в стиле средневековой романской архитектуры, жилище князя Андрея Романова, члена императорской семьи. Это единственная постройка в Липецкой области, выполненная в стиле средневековой романской архитектуры. Здание возвели с использованием камня и морёного песчаника, а с южной стороны окна замка выходили на прекрасный плодовый сад.

Фото: Екатерина Маркелова