Выставка в пространстве самарской городской усадьбы приглашает гостей

В четверг, 03 августа, в 18:59 областной музей имени Петра Алабина открывает вторую выставку в самарском дворе, организованную в рамках проекта «Сохранить как…».
Проект реализуется музеем как победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Выставка откроется по адресу: улица Молодогвардейская, д. 93 и будет посвящена историям и событиям 1859 года – времени постройки дома, известного в городе как «Дом с птицами».
Дворовое место по улице Соборной 107-109 приобрёл и начал застраивать в 1859 году самарский мещанин Ксенофонт Гаркин. В том же году по всей планете наблюдали северное
сияние, в России шла борьба за трезвость, а в Самаре открылся Кабинет для чтения, давший рождение первой публичной библиотеке города. Кабинет будет вновь открыт в выставочном
дворе, куда мы приглашаем Вас зайти и прочувствовать это удивительное время.
Дом был приобретен в 2020 году и восстановлен основателями проектного бюро ТМ, архитекторами Александром Шуткиным и Ирой Фишман. Теперь владельцы занимаются
благоустройством двора.
В рамках выставки владельцами дома будет проиллюстрирована история его покупки, ремонта и благоустройства места, а также созданы фотозоны, арт-объекты (отрывной календарь с
событиями 1859 года в мире и Самарской губернии, копия карты мира 1859 года от французской фирмы Феликса Деламарша, «Марш прогресса»).
Эта выставка помогает ближе познакомиться с жизнью старинных самарских домов и энтузиастами, сохраняющими историческое наследие.
Приглашаются все, кто любит родную Самару, необычные выставки и атмосферу старыхсамарских двориков.
Выставка «Время 18:59» в самарском дворе будет работать до 30 сентября, свободное
посещение доступно в будние дни с 10:00 до 18:59.
6+
В проекте «Сохранить как…» музей выступает посредником в диалоге между жителями, бизнесом и властью. Проект направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в
«старом городе», и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии.
Дата открытия выставки: 03 августа 2023
Начало: 18:59
Место проведения: ул. Молодогвардейская, д. 93
Вход – свободный.