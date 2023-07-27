Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
Госохранкультура дала добро Суркову на строительство у ТЦ «Гудок»
Госохранкультура дала добро на строительство у ТЦ «Гудок»
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк".
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на Госуслугах.
Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на Госуслугах
Тольяттинский завод железобетонных изделий внедряет инструменты бережливого производства
Тольяттинский завод железобетонных изделий внедряет инструменты бережливого производства
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
Африка попросила у Путина поддержки для членства в СБ ООН
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.05
-0.04
EUR 99.72
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выставка в пространстве самарской городской усадьбы приглашает гостей

27 июля 2023 12:46
139
Выставка в пространстве самарской городской усадьбы приглашает гостей

В четверг, 03 августа, в 18:59 областной музей имени Петра Алабина открывает вторую выставку в самарском дворе, организованную в рамках проекта «Сохранить как…».
Проект реализуется музеем как победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Выставка откроется по адресу: улица Молодогвардейская, д. 93 и будет посвящена историям и событиям 1859 года – времени постройки дома, известного в городе как «Дом с птицами».

Дворовое место по улице Соборной 107-109 приобрёл и начал застраивать в 1859 году самарский мещанин Ксенофонт Гаркин. В том же году по всей планете наблюдали северное
сияние, в России шла борьба за трезвость, а в Самаре открылся Кабинет для чтения, давший рождение первой публичной библиотеке города. Кабинет будет вновь открыт в выставочном
дворе, куда мы приглашаем Вас зайти и прочувствовать это удивительное время.
Дом был приобретен в 2020 году и восстановлен основателями проектного бюро ТМ, архитекторами Александром Шуткиным и Ирой Фишман. Теперь владельцы занимаются
благоустройством двора.
В рамках выставки владельцами дома будет проиллюстрирована история его покупки, ремонта и благоустройства места, а также созданы фотозоны, арт-объекты (отрывной календарь с
событиями 1859 года в мире и Самарской губернии, копия карты мира 1859 года от французской фирмы Феликса Деламарша, «Марш прогресса»).
Эта выставка помогает ближе познакомиться с жизнью старинных самарских домов и энтузиастами, сохраняющими историческое наследие.
Приглашаются все, кто любит родную Самару, необычные выставки и атмосферу старыхсамарских двориков.

Выставка «Время 18:59» в самарском дворе будет работать до 30 сентября, свободное
посещение доступно в будние дни с 10:00 до 18:59.

6+
В проекте «Сохранить как…» музей выступает посредником в диалоге между жителями, бизнесом и властью. Проект направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в
«старом городе», и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии.
Дата открытия выставки: 03 августа 2023
Начало: 18:59
Место проведения: ул. Молодогвардейская, д. 93
Вход – свободный.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
1
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
32
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
58
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
132
Губернатор анонсировал запуск производства беспилотников в Самарской области до конца года.
26 июля 2023  20:21
Во время прямого телеэфира Дмитрий Азаров ответил на вопросы по производству беспилотных летательных аппаратов в регионе
1471
Весь список