Выставка в пространстве самарской городской усадьбы приглашает гостей

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В четверг, 03 августа, в 18:59 областной музей имени Петра Алабина открывает вторую выставку в самарском дворе, организованную в рамках проекта «Сохранить как…».

Проект реализуется музеем как победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Выставка откроется по адресу: улица Молодогвардейская, д. 93 и будет посвящена историям и событиям 1859 года – времени постройки дома, известного в городе как «Дом с птицами».

Дворовое место по улице Соборной 107-109 приобрёл и начал застраивать в 1859 году самарский мещанин Ксенофонт Гаркин. В том же году по всей планете наблюдали северное

сияние, в России шла борьба за трезвость, а в Самаре открылся Кабинет для чтения, давший рождение первой публичной библиотеке города. Кабинет будет вновь открыт в выставочном

дворе, куда мы приглашаем Вас зайти и прочувствовать это удивительное время.

Дом был приобретен в 2020 году и восстановлен основателями проектного бюро ТМ, архитекторами Александром Шуткиным и Ирой Фишман. Теперь владельцы занимаются

благоустройством двора.

В рамках выставки владельцами дома будет проиллюстрирована история его покупки, ремонта и благоустройства места, а также созданы фотозоны, арт-объекты (отрывной календарь с

событиями 1859 года в мире и Самарской губернии, копия карты мира 1859 года от французской фирмы Феликса Деламарша, «Марш прогресса»).

Эта выставка помогает ближе познакомиться с жизнью старинных самарских домов и энтузиастами, сохраняющими историческое наследие.

Приглашаются все, кто любит родную Самару, необычные выставки и атмосферу старыхсамарских двориков.

Выставка «Время 18:59» в самарском дворе будет работать до 30 сентября, свободное

посещение доступно в будние дни с 10:00 до 18:59.

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В проекте «Сохранить как…» музей выступает посредником в диалоге между жителями, бизнесом и властью. Проект направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в

«старом городе», и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии.

Дата открытия выставки: 03 августа 2023

Начало: 18:59

Место проведения: ул. Молодогвардейская, д. 93

Вход – свободный.