Вячеслав Федорищев доложил Татьяне Голиковой о реализации нацпроекта "Культура" в Самарской области 

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Вячеслав Федорищев доложил о реализации нацпроекта "Культура" в Самарской области заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Совещание прошло в режиме ВКС.



Благодаря нацпроекту в 2024 году в регионе капитально ремонтируют сельские ДК, школы искусств и театры, открыто 5 модельных библиотек.



Один из главных вопросов - завершение ремонта театра юного зрителя "Время тайн" в Новокуйбышевске.



- Этот объект имеет большое значение как для города, так и для региона в целом. Он служит центром развития для учащихся театрального отделения городской детской школы искусств. На данный момент техническая готовность объекта – 80%. Полностью завершим работы до середины декабря, - сообщил Вячеслав Федорищев на своей личной странице.

Фото: минкульт Самарской области