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В театре «Самарская площадь» прошёл первый спектакль с тифлокомментированием
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В театре «Самарская площадь» прошёл первый спектакль с тифлокомментированием

8 ноября 2024 14:15
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 «Смотреть» спектакль особенным зрителям помогала тифлокомментатор высшей категории Таиса Марченко.

Вчера 7 ноября в театре «Самарская площадь» прошёл первый спектакль с тифлокомментированием «Красное вино победы».  «Смотреть» спектакль особенным зрителям помогала тифлокомментатор высшей категории Таиса Марченко.

– Вы не представляете, насколько нам важно понимать в деталях, что происходит на сцене, и насколько тифлокомментирование в этом помогает, – поделилась своими эмоциями после спектакля особый зритель Надеждина Любовь, – Каждый шорох, каждое движение Таиса описывала в деталях, и мы представляли всë это как наяву. Это непередаваемые ощущения!

– Мы понимали абсолютно всë, что было не только на сцене, но и в зрительном зале, – добавила Павлова Евгения, так же из Самарской организации ВОС, – а когда на песне "Вставай страна огромная" мы услышали в наушнике, что весь зал как по команде встал, у меня мурашки по коже пошли!

Всё это стало возможным благодаря полученному гранту от Благотворительного Фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

«Адаптация постановок для незрячих и слабовидящих, – прокомментировала Таиса Марченко, – помогает подарить бесценные и очень желанные возможности людям с нарушениями зрения наслаждаться спектаклями наравне с другими зрителями, вместе с ними смеяться, плакать, радоваться, сопереживать, впечатляться декорациями, костюмами, световым оформлением, познавать искусство всем, кто видит по-разному».

Анна Матвеева, директор драматического театра «Самарская площадь»: «Наш театр всегда с радостью открывает свои двери для людей с особенностями здоровья. Мы впервые использовали именно такой формат инклюзивной работы, но готовы всесторонне погрузится в него и развивать. К показу с тифлокомментированием на этот сезон мы запланировали три различные постановки, чтобы посетители с нарушениями зрения могли в полной мере погрузиться в атмосферу театра и насладиться таинством театрального искусства».

 

Фото: пресс-служба театра «Самарская площадь»

Теги: Самара

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