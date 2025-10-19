Я нашел ошибку
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян

19 октября 2025 14:19
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.

Бестселлер Мариам Петросян - впервые на театральной сцене. СамАрт первый театр, который придумал, как создать мир Дома и передать любовь к его обитателям. Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках. Автор писала «Дом» на протяжении практически двадцати лет. И ее история сразу получила положительные отзывы читателей и критиков. Роман вышел в финал премии «Национальный бестселлер», номинирован на «Большую книгу».  12+

«Дом, в котором…» - первый спектакль, который ставит в Самаре одна из самых самобытных и востребованных сегодня в стране молодых режиссеров Сойжин Жамбалова. Сценография, музыка и пластика в ее спектаклях равновелики с режиссурой. Вместе с Сойжин над «Домом, в котором…» работают художник Надя Скоморохова, композитор Дахалэ Жамбалов, хореограф Мария Сиукаева, художник по свету Анна Короткова, видеохудожник Егор Харламов.

О чем спектакль? Дом стоит на окраине города. Между двумя мирами. В Сером Доме живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Чёрный и многие другие. Каждого Дом принимает или отвергает. У каждого здесь есть своя тайна и особая роль. Дом меняет судьбу любого, кто попадает в него. Здесь стираются границы между вымыслом и реальностью. Режиссер и актеры попробуют вместе проникнуть в магическое пространство и заберут туда своих зрителей.

Премьерные показы пройдут 31 октября в 18:00, 1 ноября в 17:00 и 2 ноября в 14:00.

31 октября в 17:00 перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян «Дом, в котором…» с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.

1 ноября в 16:00 перед спектаклем – лекция театрального критика, куратора спецпроектов РАМТа, заместителя художественного руководителя Театра Маяковского (г. Москва) Милы Денёвой «Творческий метод Сойжин Жамбаловой»
1 ноября в 20:00 – обсуждение спектакля со зрителями (модератор – театральный критик Мила Денёва).

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Весь список