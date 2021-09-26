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«Волга театральная» - единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры.
В Самаре стартовала неделя театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная»
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В Самаре стартовала неделя театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная»
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В Самаре стартовала неделя театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная»

26 сентября 2021 14:07
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«Волга театральная» - единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры.

25 сентября в Самаре дан старт неделе театрального искусства в рамках V Межрегионального фестиваля «Волга театральная». 

«Волга театральная» - единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры. Впервые он прошел в 2013 году, с тех пор стало традицией проводить фестиваль раз в два года. Это конкурсный фестиваль, на нем работает высокопрофессиональное жюри. 

В конкурсной программе представлено 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья. 

В фестивале принимают участие спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов и получили высокую оценку театральной общественности. 

Так, конкурсную программу фестиваля открыл спектакль самарского театра «Самарская площадь» с постановкой «Кавказский меловой круг», уже отмеченный театральными критиками.

Фестивальные спектакли пройдут до 2 октября на площадках театров Самары и Новокуйбышевска.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия

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