Впервые в Самаре открылась выставка «Искусство в металле»

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1 ноября ко Дню народного единства в Штабе общественной поддержки открылась выставка декоративно-прикладного творчества. Она проходит в рамках просветительского XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Ранее данная выставка была представлена в городском поселении Безенчук в Культурно-информационном центре «Третье место». Фестивальные выставки чеканок проходят в Самарской области по разным темам и позволяют всем желающим приобщиться к отечественной истории, культуре, искусству создания уникальных произведений из металла.

Напомним, что 31 октября завершилась фестивальная выставка в Музее истории города Самары им. М.Д. Челышева по теме «Образы казачества в чеканке».

Выставку можно увидеть до 11 ноября по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 107. Вход свободный.

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