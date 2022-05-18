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«Восход» начался – на «Солидарность Самаре Арене» стартовало грандиозное шоу открытия 30-й Всероссийской Студвесны

18 мая 2022 21:34
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Шоу, получившее название «Восход», подарит самарцам и гостям города уникальное красочное представление мирового уровня.

На стадионе «Солидарность Самара Арена» началась официальная часть церемонии открытия 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Шоу, получившее название «Восход», подарит самарцам и гостям города уникальное красочное представление мирового уровня.

Программа, посвященная открытию 30-й Студвесны в Самаре, началась с 17:00. Около стадиона «Солидарность Самара Арена» была организована концертно – развлекательная программа: выступление музыкальных групп, различные интерактивные площадки. В рамках международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, была заложена аллея «Российской студенческой весны».

В 21:00 на главной арене стадиона началось шоу «Восход». Автор церемонии открытия – режиссер-постановщик, академик Российской телевизионной академии, почетный член Российской Академии Художеств, двукратный лауреат премии ТЭФИ Алексей Сеченов и компания «Sechenov.com», которая за 14 лет организовала более 76 шоу международного и федерального уровней.

Основная мысль шоу «Восход» – творчество в современном мире является фундаментом для будущих достижений молодёжи. Специально для церемонии открытия «Российской студенческой весны» на «Солидарность Самара Арена» установлены уникальные декорации, которые работают на 360 градусов, чтобы действие на сцене смогли увидеть все зрители.

Ведущие церемонии открытия - Липа Тетерич (ведущая международного конкурса «Новая Волна», «Песня года», «Премия МУЗ-ТВ») и Тимур Скляров («Матч ТВ», Всемирная Универсиада-2013, Олимпийские игры-2014, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по футболу-2018).

В рамках шоу выступят известные исполнители Александр Панайотов, Therr Maitz, Сюзанна, Никита Каменский, Ксения Минаева, группы «Shanyana и Guru Groove», «NeZabava», «ЭТНАДЭНС» и другие. Каждая песня тематически будет связана с одним из эпизодов шоу.

Ожидается, что к участникам Студвесны с приветствием обратятся Президент России Владимир Владимирович Путин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На заполненных трибунах «Солидарность Самара Арены» - не только участники Студвесны, но и представители различных общественных организаций региона, студенты, творческая молодежь и многие другие. Билеты на уникальное шоу мог бесплатно получить любой желающий, оформив заявку на официальном сайте фестиваля studvesna63.ru.

Также с 21:00 трансляцию официальной части церемонии можно смотреть на телеканалах «Россия-24» и «Самара-24», всероссийской мультимедийной площадке «Смотрим» (https://smotrim.ru/), в социальных сетях в группе «Российская студенческая весна» (https://vk.com/studvesnarsm), в группах «Молодежь Самарской области» (https://vk.com/mso63), «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast), «Российский Союз Молодежи» (https://vk.com/rsmofficial) и «Самарский союз молодёжи» (https://vk.com/ssm_smr).

Трансляция щоу также организована на большом экране на площади Куйбышева.

XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна по своим масштабам уже стал самым рекордным за всю свою историю – в нем участвуют около 5000 участников из 85 регионов РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья.

В период проведения фестиваля на площади Куйбышева и на 2-ой очереди Самарской набережной ежедневно с 12.00 до 22.30 будет работать «Фестивальный городок». Именно здесь горожане и гости Самары смогут посетить спортивные площадки, музыкальные и хореографическую сцены, лекторий. Будет работать инклюзивная площадка, фуд-маркет и маркет сувениров. В фестивальных городках запланированы концерты группы Dabro, Клавы Коки и других.

Впервые за всю историю фестиваля стать зрителем фестивальных программ могут все желающие. Жители и гости областной столицы могут получить билет на любую из конкурсных программ

Напомним, что 30-й Всероссийская Студвесна проводится в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря Губернатору Дмитрию Азарову. Творческая молодежь предложила провести юбилейный фестиваль в Самаре - в том городе, где он и зародился. Губернатор инициативу поддержал и смог отстоять заявку региона в конкурсе на проведение престижного мероприятия.

 

Фото:   Правительство СО

 

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