Волжский хор завершил гастрольный тур в рамках федеральной программы «Мы – Россия»!

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4 ноября Государственный Волжский русский народный хор вернулся домой, завершив большие гастроли по городам юга России и Северного Кавказа. Тур состоялся благодаря участию коллектива в федеральной программе «Мы – Россия», реализуемой Росконцертом.

Легендарным номерам и новым вокально-хореографическим постановкам самарского коллектива рукоплескали зрители Балаково, Борисоглебска, Старого Оскола, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Майкопа, Нальчика, Прохладного, Черкесска и села Песчанокопское (Ростовская обл.).

Благодаря программе «Мы – Россия», стартовавшей по инициативе Министерства культуры Российской Федерации в 2020 году, у волжского коллектива уже второй год подряд есть возможность показывать свое творчество широкому кругу зрителей во всех уголках нашей большой Родины, а у зрителей – наслаждаться шедеврами народного искусства.

«Нет слов, чтобы описать всё то, что вы подарили нам сегодня на концерте, сколько передали светлых образов. Между нами было сегодня незримое глазу сокровенное общение, когда вдруг зритель стал как будто бесконечным сосудом, готовым вместить всё, что вы в него вливали. Это и дух Святой Руси, это и светлые образы, и культурные коды, и шифры, прошедшие сквозь века. И вы стали живыми проводниками всего этого бездонного, прекрасного...», – пишет зритель из города Черкесск в официальный аккаунт Волжского хора социальной сети ВКонтакте.

Впереди у Волжского хора юбилейная концертная программа «Нам – 70!» в Самаре, которая состоится 2 декабря Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.