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Волжский хор отправился в гастрольный тур с программой «Волга – русская душа» по городам Сибири и Урала

3 апреля 2024 15:39
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Каждое выступление Волжского хора – это песни, танцы и много чарующей живой музыки!

Волжский хор – один из самых гастролирующих коллективов России.

Этой весной Волжский хор проведет концерты в городах Сибири и Урала — Красноуфимске, Екатеринбурге, Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Минусинске, Абакане, Красноярске, Томске, Искитиме, Омске, с. Казанском, Кургане и Уфе.

Каждое выступление Волжского хора – это песни, танцы и много чарующей живой музыки!

В концертной программе «Волга – русская душа!» представлены как лучшие номера «золотого» фонда, так и новые произведения, украшенные потрясающей актерской игрой артистов и высоким уровнем исполнения инструментальных, вокальных и хореографических номеров.

Композиционная оригинальность, волжская напевность, отраженная в особом отличительном вокальном исполнении, неповторимом инструментальном звучании и в ярких танцевальных постановках, которые завораживают, притягивают и волнуют акробатической смелостью и озорной удалью — все это неизменно дарит зрителям незабываемые впечатления, поводы для оглушительных оваций и праздничного настроения после посещения концерта, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:    пресс-служба минкульта СО

Теги: Самара

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