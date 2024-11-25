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Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий
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Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий

25 ноября 2024 10:49
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Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий

Самарцев приглашают на Рождественские встречи в зал Самарской кирхи. Музыкально-художественные вечера уже стали традиционными культурными событиями декабря – они посвящены времени Адвента – ожидания Рождества. Каждый Адвентский вечер в кирхе – это погружение в атмосферу ожидания праздника, когда можно в самом центре шумного города вдруг оказаться в пространстве созерцания и окружённым музыкой, живописью, библейскими и философскими сюжетами, художественными комментариями.

Во время Адвентских вечеров будет работать Рождественский базар, на котором можно будет приобрести свечи, игрушки, мыло, керамические и деревянные изделия, изготовленные взрослыми и детьми-инвалидами из Центра «Содружество».

29 ноября (пятница) 18:30 – Органный дуэт (Анна Карпова и Наталия Губина), а также Половникова Елена (терменвокс).

6 декабря (пятница) 18:30  – Хоровая, камерная и органная музыка. Какое Рождество без рождественских гимнов и песен? Исполнители: Хор Евангелическо-лютеранской церкви Св.Георга г. Самары (руководитель – Елена Тумановская), Анна Карпова (орган), Артëм Пакаев  (тромбон).

11 декабря (среда) 18:30 – Вечер вокальной и органной музыки от Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Анны Карповой (орган).

14 декабря (суббота) 15:00  – «В ожидании Рождества» (творческие мастер-классы для детей)

18 декабря (среда) 18:30 – Вечер инструментальной музыки.

 

24 декабря  18.00 – Праздничное богослужение.

25 декабря 12.00 и 18.00 – Праздничное богослужение.

6+

На все мероприятия вход свободный, информация по телефонам:

(846) 333 14 26,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Информационные страницы в соц. сетях: vk.com/orgelkirha; t.me/orgelkirha

Теги: Мероприятия

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