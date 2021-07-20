Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с  80-летием

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Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы. Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре. Желаю Вам здоровья и благополучия.", - отметил глава государства.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Снялась более чем в 90 фильмах, среди которых "Угрюм-река", "Донская повесть", "Олеся", "Журавушка" и другие.

Фото из открытых источников