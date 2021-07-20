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Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с  80-летием

20 июля 2021 21:35
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" Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре".

Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы. Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре. Желаю Вам здоровья и благополучия.", - отметил глава государства.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Снялась более чем в 90 фильмах, среди которых  "Угрюм-река", "Донская повесть",  "Олеся", "Журавушка" и другие.

 

Фото из открытых источников

Теги: 80 лет Людмила Чурсина

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