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Виктор Зинчук выступит в Самарской филармонии с программой в честь Дня Святого Патрика  

13 марта 2021 19:42
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Музыкант представит композиции из своего «Кельтского альбома», созданные в духе традиционной ирландской музыки.

18  марта в Концертном зале Самарской филармонии выступит Виктор Зинчук со специальной программой в честь Дня Святого Патрика. Музыкант представит композиции из своего «Кельтского альбома», созданные в духе традиционной ирландской музыки.

В авторской обработке прозвучат традиционные мотивы — рилы и джиги, а также любимые слушателями собственные композиции, исполняемые на банджо и кельтской гитаре. Виктор Зинчук исполнит и авторские обработки произведений странствующего арфиста XVII века — Т. О’Кэролана. Не обойдется и без традиционных для репертуара маэстро классических произведений Баха, Бетховена, Моцарта и других великих композиторов в современных авторских обработках.

Всех секретов Виктор Зинчук заранее не раскрывает, обещая интересный концерт, полный приятных сюрпризов, но в одном можно быть уверенным – слушателей ждет настоящее ирландское веселье, где рады каждому гостю!

Исполнитель — Золотая гитара России, заслуженный артист РФ, кавалер ордена Дружбы Виктор Зинчук, передает пресс-служба минкультуры СО.

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Комментарии

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