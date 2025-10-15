Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе

54

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Бах и вершины романтизма», который состоятся 24 октября 2025 г. в 18:30.

6+

Солисты барочной капеллы «Золотой век» (Москва) предлагают вниманию слушателей диалог культурных эпох в музыке: барокко – романтизм. В программе произведения И.С. Баха, Ф. Шопена и Ф. Листа, С. Франка, А. Дворжака, М. Анзолетти, Л. Вьерна.

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Фатима Лафишева – скрипка

Александр Листратов – виолончель

Алексей Шевченко – орган

Барочная капелла «Золотой век» — это российский ансамбль старинной музыки, основанный в Москве в 2002 году. Бессменным художественным руководителем является Александр Листратов. Коллектив специализируется на музыке барокко. Репертуар включает в себя произведения итальянского, немецкого и австрийского барокко, а также ранний русский романтизм. Ансамбль регулярно принимает участие в музыкальных фестивалях – в Выборге и Останкино, фестивале «Московское действо», форуме «Дни российской культуры во Франции». Музыканты капеллы нередко выступают и как солисты в лучших залах Европы и России, участвуют в эксклюзивных проектах.

Вход: 500 руб. и 400 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)