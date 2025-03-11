В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах эпохи модерна

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13 марта в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Идеальная (не)реальная женщина эпохи модерна» (16+). Ее прочитает искусствовед, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова. Вход свободный.



Женщина – красивая, таинственная, чарующая – в «Прекрасную эпоху» становится одним из главных вдохновений для художников. В искусстве конца XIX века выделяются два типа женской красоты – муза и роковая искусительница. На лекции искусствовед расскажет, откуда появились эти образы и как их отличить, а также покажет реальных красавиц, блиставших в эпоху модерна.



13 марта 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)