Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар
Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар
средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%
Средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%
В Самарской области стартует второй поток программы «Школа героев»
В Самарской области стартует второй поток программы «Школа героев»
Более половины самарцев признались, что у них была школьная любовь
Более половины самарцев признались, что у них была школьная любовь
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напомнили младшим школьникам ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напомнили младшим школьникам ПДД
Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы
Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы
Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции
Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.63
-1.58
EUR 90.94
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum
Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum

26 февраля 2025 09:59
170
В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum

2 марта в 16.00, в последний день широкой Масленицы, в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет концерт (12+) самарской фолк-группы Taraxacum.

Самарский Taraxacum – один из самых востребованных фолк проектов России, финалист и лауреат множества международных конкурсов, участник шоу «Квартирник у Маргулиса» на телеканале «НТВ».

Название коллектива в переводе с латинского означает «одуванчик». По словам участников трио, это символизирует процесс рождения новой жизни через музыку, подобно разлетающимся по миру семенам одуванчика.

Алиса Манахова-Седова (вокал), Татьяна Лизунова (цифровой баян) и Галина Каптюхина (перкуссия) исполняют экспериментальные аранжировки народных песен со всех уголков России, включая эксклюзивные композиции, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области.

Разные голоса и стили исполнения на концертах Taraxacum придают народным песням новое дыхание.

2 марта в 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Актёр предстанет перед зрителями в образе Сергея Есенина, а также расскажет о жизни знаменитого русского поэта и прочтёт его стихи.
25 февраля 2025, 14:45
Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина
Актёр предстанет перед зрителями в образе Сергея Есенина, а также расскажет о жизни знаменитого русского поэта и прочтёт его стихи. Общество
445
в Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
25 февраля 2025, 10:56
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
На первой лекции речь пойдет о таких случаях в мировом кино, где рассказчиками становятся дома, городские улицы, окна, убранство комнат. Общество
338
Участниками турнира стали учащиеся пяти кадетских классов образовательных организаций региона.
23 февраля 2025, 15:49
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
Участниками турнира стали учащиеся пяти кадетских классов образовательных организаций региона. Общество
1215
В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
498
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
363
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
323
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
353
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
590
Весь список