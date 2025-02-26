В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum

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2 марта в 16.00, в последний день широкой Масленицы, в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет концерт (12+) самарской фолк-группы Taraxacum.

Самарский Taraxacum – один из самых востребованных фолк проектов России, финалист и лауреат множества международных конкурсов, участник шоу «Квартирник у Маргулиса» на телеканале «НТВ».

Название коллектива в переводе с латинского означает «одуванчик». По словам участников трио, это символизирует процесс рождения новой жизни через музыку, подобно разлетающимся по миру семенам одуванчика.

Алиса Манахова-Седова (вокал), Татьяна Лизунова (цифровой баян) и Галина Каптюхина (перкуссия) исполняют экспериментальные аранжировки народных песен со всех уголков России, включая эксклюзивные композиции, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области.

Разные голоса и стили исполнения на концертах Taraxacum придают народным песням новое дыхание.

2 марта в 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

12+