В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг

17 сентября в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Здесь и сейчас» (12+) самарской художницы Ирины Ланг. В экспозиции представят серию натюрмортов, арт-объектов и инсталляций, созданных специально для проекта.

Проект «Здесь и сейчас» – размышление художницы на тему существования современного человека в повседневности, сохранения культурного кода и своей личной идентичности. Центральная идея выставки: настоящее не в событиях, а в мелочах, и только искусство – будь то живопись или слово – способно их проявить, освятить, вернуть нам, как утерянную родину.

На полотнах, выполненных в традиционной технике маслом, изображены привычные предметы быта: чашки с недопитым чаем, фрукты, цветы – все то, что окружает нас на протяжении дня, и что мы подчас не замечаем.

- Натюрморт – мой проводник в мир чувств, где соединяются впечатления, радость от каждого дня и личная история, – говорит Ирина Ланг.

Объекты на картинах – не просто предметы быта. Они становятся суммой множества разных событий, носителями переживаний, воспоминаний и ассоциаций, выходят за рамки своего первоначального функционального назначения, превращаясь в символы личной истории.

Важным дополнением на открытии выставки станет современная поэзия в исполнении Анны Колыга. Стихи превращаются в параллельный художественный язык, фиксирующий незаметное и раскрывающий ту же глубину повседневной жизни, которую исследуют картины. Визуальное и вербальное вступят в диалог, усиливая друг друга.

Ирина Ланг – выпускница Самарского архитектурно-строительного университета по специальности «Градостроительство». Последние 15 лет занимается художественной практикой, а также развивает образовательные проекты (при собственной мастерской основала студию «АртЧердак»). Работает преимущественно в жанрах пейзажа, натюрморта и цветочных композиций. Произведения художницы участвовали в групповых выставках в России, Казахстане, Турции, Китае, Великобритании и ОАЭ.

Выставка продлится до конца сентября.

17 сентября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)