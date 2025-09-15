Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг

15 сентября 2025 09:58
171
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг

17 сентября в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Здесь и сейчас» (12+) самарской художницы Ирины Ланг. В экспозиции представят серию натюрмортов, арт-объектов и инсталляций, созданных специально для проекта. 

Проект «Здесь и сейчас» – размышление художницы на тему существования современного человека в повседневности, сохранения культурного кода и своей личной идентичности. Центральная идея выставки: настоящее не в событиях, а в мелочах, и только искусство – будь то живопись или слово – способно их проявить, освятить, вернуть нам, как утерянную родину.

На полотнах, выполненных в традиционной технике маслом, изображены  привычные предметы быта: чашки с недопитым чаем, фрукты, цветы – все то, что окружает нас на протяжении дня, и что мы подчас не замечаем.

- Натюрморт – мой проводник в мир чувств, где соединяются впечатления, радость от каждого дня и личная история, – говорит Ирина Ланг.

Объекты на картинах – не просто предметы быта. Они становятся суммой множества разных событий, носителями переживаний, воспоминаний и ассоциаций, выходят за рамки своего первоначального функционального назначения, превращаясь в символы личной истории.

Важным дополнением на открытии выставки станет современная поэзия в исполнении Анны Колыга. Стихи превращаются в параллельный художественный язык, фиксирующий незаметное и раскрывающий ту же глубину повседневной жизни, которую исследуют картины. Визуальное и вербальное вступят в диалог, усиливая друг друга.

Ирина Ланг – выпускница Самарского архитектурно-строительного университета по специальности «Градостроительство». Последние 15 лет занимается художественной практикой, а также развивает образовательные проекты (при собственной мастерской основала студию «АртЧердак»). Работает преимущественно в жанрах пейзажа, натюрморта и цветочных композиций. Произведения художницы участвовали в групповых выставках в России, Казахстане, Турции, Китае, Великобритании и ОАЭ.

Выставка продлится до конца сентября.

17 сентября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В завершении памятного мероприятия участники возложили цветы к основанию памятника князю Григорию Засекину.
14 сентября 2025, 15:45
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
В завершении памятного мероприятия участники возложили цветы к основанию памятника князю Григорию Засекину. Общество
402
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025, 12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
На площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию города Самара.  Общество
582
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
13 сентября 2025, 20:43
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00. Общество
1328
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
163
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
141
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
581
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
496
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
454
Весь список