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В Волжском районе подвели итоги областного фестиваля-конкурса «Лестница к звездам-2024»

10 декабря 2024 21:33
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Популярность конкурса растет. В этом году в конкурсе приняли участие солисты и вокальные ансамбли из 15 городов и районов губернии.

В Волжском районе, на сцене досугово-развлекательного центра «Феникс» сельского поселения Чёрновский, подвели итоги областного фестиваля-конкурса эстрадного творчества «Лестница к звездам-2024».

Яркая и содержательная программа фестиваля уже не первый год дает возможность нашим землякам радовать своим талантом зрителей, открывать новые грани мастерства, повышать творческую планку.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина отметила: «Фестиваль «Лестница к звездам» - это яркий и запоминающийся праздник, где собираются талантливые вокалисты и их наставники. Конкурс позволяет выявить и поддержать самодеятельных исполнителей коллективов эстрадной песни, популяризовать эстрадное направления в обществе, привлечь внимание и интерес молодежи к эстрадному вокалу, воспитать подрастающее поколение средствами эстрадного вокального искусства. Это высокий профессионализм, интересная программа, настоящая феерия эмоций!».

Популярность конкурса растет. В этом году в конкурсе приняли участие солисты и вокальные ансамбли из 15 городов и районов губернии.

Из 173 номеров отборочного тура 122 прошли во второй очный этап, диплом участника фестиваля получили свыше 50 исполнителей.

Абсолютным победителем и обладателем гран-при областного фестиваля-конкурса эстрадного творчества «Лестница к звездам-2024» стал ансамбль эстрадной песни «Ветер перемен» РДК структурного подразделения МБУ «Управление культуры м.р. Похвистневский Самарской области», руководитель Гусаров Юрий Геннадьевич.

 

Фото:   минкульт СО

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