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В центре Самары, на улице Ленинградской, открылась Библиотека народов Поволжья
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В центре Самары, на улице Ленинградской, открылась Библиотека народов Поволжья

28 декабря 2021 18:20
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Особая гордость «Библиотеки народов Поволжья» – ее уникальный дизайн. Здесь представлено пять локаций – самобытных, оригинальных пространств.

Во вторник, 28 декабря, в историческом центре Самары, на улице Ленинградской, открылась после модернизации модельная библиотека – филиал №14 – «Библиотека народов Поволжья».

В обновленном, современном, оборудованном по последним стандартам библиотечном пространстве побывали Губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, глава города Самары Елена Лапушкина, председатель общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев. Они осмотрели залы и экспозиции библиотеки и вручили первым посетителям читательские билеты. 

Ремонт в здании библиотеки начался в 2021 году, и буквально за 7 месяцев пространство преобразилась. Масштабная модернизация стала возможной благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Особая гордость «Библиотеки народов Поволжья» – ее уникальный дизайн. Здесь представлено пять локаций – самобытных, оригинальных пространств. На литературной палубе «Волгарядом» читатели могут разместиться в удобных «каютах», в гамаках, стеллажи с книгами здесь представлены в виде деревянных кораблей белян.

Семейная гавань «Печки-лавочки» – это выставочно-информационное пространство с декорированной композицией «Печка», уютными пуфами для чтения, нишами с книжными полками. Здесь сформирована зона для просмотра фильмов, спектаклей, а также площадка для настольных игр и проведения мастер-классов.

Медиазал «КомпАС» – это зал с мини-амфитеатром, проекционным экраном, VR-очками, рабочими местами для доступа к электронным ресурсам, которые позволяют проводить разнообразные просветительские мероприятия: лекции, онлайн- и офлайн-встречи с читателями, писателями, чтение книг.

Выставочное пространство «Истоки» создано с использованием предметов быта, утвари и одежды народов Поволжья, оно знакомит посетителей с историей, традициями народов.

Украшение музейного пространства – интерактивный стол, позволяющий познакомиться с обычаями народов, проживающих в Поволжье, увидеть национальные костюмы, предметы быта, узнать их пословицы и поговорки.

Мастерская «Волжская артель» – место, в котором будут проходить мастер-классы, лекционно-практические занятия с использованием оборудования: здесь есть швейная машинка, ткацкий станок, 3D-принтер. В день открытия в мастерской проходил мастер-класс по плетению закладок для книг.

В каждом пространстве доминирующую роль играет книга. Книжный фонд библиотеки составляет 35 тысяч экземпляров, среди которых литература на национальных языках народов Поволжья.

В «Библиотеке народов Поволжья» представлены не только издания о народах и на языках народов, проживающих на территории Поволжья, но и их традиционные костюмы, предметы быта и другие артефакты. Все экспонаты музея на протяжении нескольких лет собирал коллектив библиотеки. Особая заслуга в этом принадлежит заведующей библиотекой Галине Малиновской. Именно она стала инициатором создания в филиале № 14 музейных экспозиций «Русский быт», «Сделано в СССР».

Символично, что подобное учреждение культуры открылось в преддверии года, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Модернизация библиотеки позволила расширить спектр услуг для пользователей: читатели могут воспользоваться бесплатным доступом к электронным каталогам и ресурсам Национальной Электронной Библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки и Президентской библиотеки.

Но самое главное, чтобы обновленное пространство пользовалось популярностью у маленьких читателей. Ребята, которые бывали в библиотеке еще до ремонта, рассказали, что все здесь преобразилась, теперь это место, куда хочется приходить всей семьей.

«Раньше у меня библиотека ассоциировалась с деревянными шкафами с запыленными книжками, а здесь все новое, современное. Кроме того, здесь проводятся дополнительные занятия, мастер-классы. Я считаю, это уникально, современно, и это подходит детям нашего времени», - поделился своими впечатлениями ученик 63 школы, 5Б класса Тимофей Матюхин.

     «Мы хотим, чтобы родители приходили сюда с детьми и чувствовали себя комфортно, чтобы библиотека стала тем местом, где дети и родители будут проводить время вместе в будни и в праздники», - рассказала заместитель директора Централизованной системы детских библиотек Самары Елена Кулензарова.

Уже во время новогодних каникул здесь смогут с удовольствием и пользой провести свой досуг самарские семьи. Библиотека откроет свои двери с 3 января и будет работать все праздники.

Осмотрев пространство обновленной библиотеки и пообщавшись с участниками мастер-классов, Дмитрий Азаров поблагодарил за работу всех причастных к преображению площадки. Особые слова благодарности прозвучали в адрес коллектива библиотеки.

«Я очень рад, что библиотека состоялась. Надеюсь, именно такой, какой вы ее себе представляли. Спасибо за огромный многолетний труд по сбору экспонатов для музея, за замечательное пространство, за выдумку, за креатив, за желание быть интересными, яркими, которое, конечно, вызовет отклик читателей», - подчеркнул Губернатор.

В коллекцию музея Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн передали легендарный радиоприемник VEF, фотоаппарат «Зенит» и аутентичные елочные игрушки, передающие атмосферу советских времен.

Знаковый подарок преподнес библиотеке Ростислав Хугаев – он вручил «Золотую книгу» о вкладе народов в становление и развитие Российского государства. Губернатор отметил, что такая книга украсит фонд библиотеки, и важно, чтобы подобные экземпляры появились в библиотеках всего региона.

Всего в Самарской области теперь 20 муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту. Активная работа по развитию инфраструктуры учреждений культуры продолжается. 

 

Фото:   правительство СО

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