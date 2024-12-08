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В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Рождественская песнь»

8 декабря 2024 17:54
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Впервые к Новому году СамАрт ставит для детей настоящий масштабный мюзикл.

21 декабря в 11:00 в театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Рождественская песнь» по мотивам повести Чарльза Диккенса.  (6+)

Впервые к Новому году СамАрт ставит для детей настоящий масштабный мюзикл. Пьесу и тексты песен для спектакля Самарского ТЮЗа написал успешный режиссер мюзиклов Алексей Франдетти. Историю о скряге Скрудже и Духах Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества на музыку переложил композитор Андрей Рубцов.

Слоган спектакля - «Время побыть в кругу семьи, время прощенья и любви...». Об этом поют главные и второстепенные персонажи – семьи Племянника Скруджа, его конторщика Крэтчита, Скрудж в молодости и все его окружение. В Сочельник к Скруджу является призрак компаньона, чтобы предупредить: не изменишь свою жизнь – случится страшное. О жадности и одиночестве в злобе, добре и милосердии, благодарности и прощении, о том, что для настоящего волшебства нет преград - новый мюзикл театра «СамАрт» в постановке режиссера Дарьи Борисовой.

Роль Скруджа сыграют ведущие актеры СамАрта – заслуженные артисты Самарской области Павел Маркелов и Алексей Меженный. В спектакле занята почти вся труппа.

Спектакль «Рождественская песнь» пройдет в СамАрте с 21 по 30 декабря и с 3 по 8 января (начало в 11:00 и 14:00).

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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