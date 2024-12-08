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21 декабря в 11:00 в театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Рождественская песнь» по мотивам повести Чарльза Диккенса. (6+)



Впервые к Новому году СамАрт ставит для детей настоящий масштабный мюзикл. Пьесу и тексты песен для спектакля Самарского ТЮЗа написал успешный режиссер мюзиклов Алексей Франдетти. Историю о скряге Скрудже и Духах Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества на музыку переложил композитор Андрей Рубцов.



Слоган спектакля - «Время побыть в кругу семьи, время прощенья и любви...». Об этом поют главные и второстепенные персонажи – семьи Племянника Скруджа, его конторщика Крэтчита, Скрудж в молодости и все его окружение. В Сочельник к Скруджу является призрак компаньона, чтобы предупредить: не изменишь свою жизнь – случится страшное. О жадности и одиночестве в злобе, добре и милосердии, благодарности и прощении, о том, что для настоящего волшебства нет преград - новый мюзикл театра «СамАрт» в постановке режиссера Дарьи Борисовой.



Роль Скруджа сыграют ведущие актеры СамАрта – заслуженные артисты Самарской области Павел Маркелов и Алексей Меженный. В спектакле занята почти вся труппа.



Спектакль «Рождественская песнь» пройдет в СамАрте с 21 по 30 декабря и с 3 по 8 января (начало в 11:00 и 14:00).

Фото: минкульт СО