В театре «Самарская площадь» откроется выставка «Город роз. Возрождение»

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2 ноября в 15.00 в муниципальном театре «Самарская площадь» открывается выставка «Город роз. Возрождение».

Данная выставка - это продолжение большого благотворительного проекта «Самара – детям Донбасса», проводимого Самарским Художественным музеем с 2019 года при поддержке Благотворительного фонда «Радость», Думы г.о. Самара и Общественной палаты г.о. Самара.

6 июля 2019 года в рамках проекта в Художественном музее состоялось открытие первой выставки «Война глазами детей Донбасса».

Самару посетила группа одаренных детей, учащихся школы искусств № 6 города Донецка под руководством преподавателя Любови Васильевны Шумилкиной. Для участников была организована насыщенная культурная программа с посещением Историко-музейного комплекса (село Ширяево), Заволжского Свято-Ильинского монастыря (село Подгоры), выставок, театров, различных мастер-классов и пленэров в областной столице.

В сентябре 2019 директор Художественного музея Алла Шахматова приехала в город Донецк и открыла выставку «Самара глазами детей Донбасса», на которой были представлены работы, созданные детьми под впечатлением от поездки в Самару. Состоялся «Вечер благодарения», наполненный атмосферой добра и благодарности Самаре и ее жителям.

С тех пор творческое сотрудничество переросло в большую дружбу, которую поддержали многие творческие коллективы и частные благотворители.

Дума г.о. Самара внесла значительный вклад в проект, организовывая встречи детей, а также выпустив при содействии Департамента культуры г.о. Самара книгу-альбом «Возьмемся за руки друзья» с рисунками донецких и самарских детей.

В 2023 году партнёром проекта выступила Общественная палата г.о. Самара и главная проекция мероприятия направлена на интеграцию жителей Донецка в единое культурно-образовательное и просветительское пространство страны в целом и Самарского региона в частности.

В сентябре 2023 года представители Благотворительного фонда «Радость» встретили делегацию из 56 человек из Донецка на самарской земле. Это дети, художники, учащиеся школ искусств Донецка и сопровождающие их преподаватели. Департамент образования г.о. Самара подготовил для гостей насыщенную программу: экскурсии, мастер-классы, соревнования, спектакли, пленэр для юных художников.

Нынешняя выставка в здании театра «Самарская площадь» приурочена ко Дню единства народов в России, она будет доступна всем зрителям до 3 декабря.

Все эти годы, начиная с самого первого приезда юных художников из Донецка в Самару, муниципальный театр «Самарская площадь» принимал их, показывая благотворительные спектакли, участвуя в творческих встречах. И сейчас открывая выставку, театр дает возможность жителям и гостям города поближе познакомится с творчеством детей, получше узнать об этом уникальном проекте. Наряду с картинами юных художников из Донецка на выставке также будут представлены и картины учащихся самарских школ искусств, рассказывающих о нашем родном городе.

Фото: пресс-служба театра «Самарская площадь»