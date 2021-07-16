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В Струковском саду открылась выставка о связанных с Самарой писателях и поэтах

16 июля 2021 13:19
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В Струковском саду открылась выставка о связанных с Самарой писателях и поэтах

Компания МТС при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара открывает цифровую выставку «Самара литературная». В течение месяца, с 15 июля по 15 августа, самарцы и гости города смогут ознакомиться с историями известных литераторов, чья жизнь и творчество так или иначе связаны с Самарой.

Кому Марина Цветаева отправляла с самарского вокзала почтовые открытки, кто из русских писателей встретил в Самаре главную любовь своей жизни, как в Самаре оказался чешский писатель Ярослав Гашек, писал ли о животных Бианки, пока жил в нашем городе, и в каком произведении Бориса Акунина упоминается не только Самара, но и Безенчук – эти и другие интересные факты можно будет узнать на выставке под открытым небом, которая в течение месяца будет размещаться в Струковском саду. Книги всех представленных на выставке писателей и поэтов можно будет скачать по QR-кодам, размещенным на каждом выставочном стенде, с помощью сервиса «МТС Библиотека».

Выставка включает в себя тридцать информационных стендов с интересными фактами биографии знаменитых российских и зарубежных литераторов, от классиков до современников. Участие в подготовке материала для выставки приняли авторы интернет-журнала другой город и художник Елена Загороднева.

«Мы уже не первый год реализуем различные социокультурные проекты, направленные одновременно на популяризацию истории и культуры Самарской области и продвижение цифровых сервисов. Это и интерактивный гид «Виртуальная прогулка», запущенный в Самаре, Тольятти и Сызрани и уже познакомивший сотни тысяч туристов из разных городов и стран с достопримечательностями нашего региона, и онлайн-энциклопедия Самарской Луки, и цифровые выставки, посвященные наиболее интересным страницам истории Самары. Наш новый проект «Самара литературная» не только рассказывает об известных писателях и поэтах, живших и творивших в Самаре, но и предлагает сразу же ознакомиться с их наиболее известными произведениями, бесплатно скачав электронные книги на свой смартфон или планшет. Я уверен, что такой формат понравится и взрослым поклонникам русской литературы, и более молодым читателям, для которых цифровые носители или аудиокниги более привычны, чем обычные бумажные тома», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Теги: выставка литература МТС

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