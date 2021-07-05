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В Самару привезут лучшие шоу Comedy Club

5 июля 2021 12:57
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В Самару привезут лучшие шоу Comedy Club

Компания МТС объявила о долгосрочном партнерстве с промоутером шоу Comedy Club Production. Благодаря этому самарцы смогут увидеть на крупнейших городских концертных площадках самые популярные комедийные проекты и выступления лучших стендап-комиков России.

До конца 2023 года МТС привезет в Самару популярные комедийные проекты Comedy Woman, «Stand Up», «Женский стендап», «Однажды в России» и «Импровизация», а также сольные программы самых известных резидентов  Comedy Club. Всего же в рамках заключенного партнерства «МТС Энтертейнмент» проведет более 250 мероприятий, что станет крупнейшим подобным проектом в российском шоубизнесе.

Самарцы смогут купить билеты на шоу без комиссии на платформе МТС Live. А для клиентов МТС, кроме программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, будут доступны специальные билеты, VIP-вход, возможность пройти за кулисы и другие особые условия в рамках мероприятий.

«Экосистема МТС все больше расширяется и прирастает не только новыми технологичными сервисами, но и эксклюзивными развлекательными проектами. Наше партнерство с Comedy Club Production – это возможность для зрителей увидеть популярные шоу в удобном для них формате, а для артистов – получить максимальный доступ к аудитории, в том числе и через новые цифровые площадки», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

 

Теги: Comedy Club МТС

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