В СОУНБ обсудят биографии и автобиографии рок-музыкантов

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16 июня 2022 г. в 19.00 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина,14а, 2-й этаж) состоится лекция Константина Позднякова «Pro Rock: что так, а что не так с биографиями и автобиографиями рок-музыкантов?». Творческая встреча состоится в рамках проекта СОУНБ «Умный четверг».

Спикер: Константин Сергеевич Поздняков, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики СГСПУ.

На лекции речь пойдет о том, как складывалась на Западе хулиганская традиция рок-биографий. Константин Сергеевич обещал пройтись по таким лютым примерам как книга о панк-группе NoFX, а потом слушатели со спикером обратятся к российским авторам, чтобы попытаться понять, что же не так с нашими аналогами и «импортозамещением»?

Литература о рок-музыке крайне обширна, но основную её часть явно составляет корпус текстов об историях групп и биографиях артистов. В России с недавних пор тоже стали издавать такие книги. Вот только с ними что-то не то. Одна часть напоминает соцреалистические произведения о становлении героя, вторая - какие-то аккуратные хроники, сопровождённые панегириками, и только малая доля таких творений способна приковать внимание читателя, заставить его пересказывать фрагменты, как анекдоты, всем друзьям и знакомым.

Вход свободный по предварительной записи или можно записаться, позвонив в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ: т. 335-67-12, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото: пресс-служба СОУНБ