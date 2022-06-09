Я нашел ошибку
Главные новости:
На лекции речь пойдет о том, как складывалась на Западе хулиганская традиция рок-биографий.
В СОУНБ обсудят биографии и автобиографии рок-музыкантов
9 июня в Белграде в Музее Почты Сербии состоялась церемония гашения тематических марок с портретом Петра I.
Эрмитаж и Почта Сербии выпустили марки к 350-летию со дня рождения Петра I
Ремонтно-восстановительные работы завершены.
Движение трамваев по улице Советской в Самаре восстановлено
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что участникам исследования ввели 1/10 взрослой дозы препарата.
Первые пять детей 9-11 лет получили вакцину от ковида в рамках клинических исследований
В момент ДТП в автобусе находились шестеро детей, никто из них не пострадал.
Не менее 15 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи
Провели акцию для автолюбителей по безопасному движению на наиболее оживленном переезде в микрорайоне Крутые Ключи.
Флешмобы и профилактические акции провели на КбшЖД в Международный день привлечения внимания к ж/д переездам
Президент Украины также ввел санкции против 236 российских вузов и 261 руководителя вузов.
Зеленский ввел санкции против Путина, Мишустина, Лаврова, Пескова и Шойгу
В связи с производством работ по замене аварийного участка трубопровода.
В Самаре по улице Клинической будет ограничено движение транспорта
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.23
-0.73
EUR 63.94
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ обсудят биографии и автобиографии рок-музыкантов

9 июня 2022 22:39
160
На лекции речь пойдет о том, как складывалась на Западе хулиганская традиция рок-биографий.

16 июня 2022 г. в 19.00 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина,14а, 2-й этаж) состоится лекция Константина Позднякова «Pro Rock: что так, а что не так с биографиями и автобиографиями рок-музыкантов?». Творческая встреча состоится в рамках проекта СОУНБ «Умный четверг».

Спикер: Константин Сергеевич Поздняков, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики СГСПУ.

На лекции речь пойдет о том, как складывалась на Западе хулиганская традиция рок-биографий. Константин Сергеевич обещал пройтись по таким лютым примерам как книга о панк-группе NoFX, а потом слушатели со спикером обратятся к российским авторам, чтобы попытаться понять, что же не так с нашими аналогами и «импортозамещением»?

Литература о рок-музыке крайне обширна, но основную её часть явно составляет корпус текстов об историях групп и биографиях артистов. В России с недавних пор тоже стали издавать такие книги. Вот только с ними что-то не то. Одна часть напоминает соцреалистические произведения о становлении героя, вторая - какие-то аккуратные хроники, сопровождённые панегириками, и только малая доля таких творений способна приковать внимание читателя, заставить его пересказывать фрагменты, как анекдоты, всем друзьям и знакомым.

Вход свободный по предварительной записи или можно записаться, позвонив в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ: т. 335-67-12, сообщает пресс-служба СОУНБ.

18+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
428
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
310
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
9 июня 2022  10:51
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
693
Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 
8 июня 2022  17:34
Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
517
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
455
Весь список