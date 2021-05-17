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В селе Светлое поле пройдет фестиваль инвалидов по зрению «Под знаменем Александра Невского»

17 мая 2021 22:34
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Фестиваль пройдет в пятнадцатый раз.

Фестиваль будет проходить 21-23 мая по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Светлое поле, автодорога Самара-Ульяновск, 61 км, Загородный комплекс «Циолковский» ООО «Курорты Поволжья».

Основное мероприятие Фестиваля состоится 22 мая в 10:00.

Фестиваль пройдет в пятнадцатый раз. Все эти годы люди с проблемами зрения выступают в роли актеров и режиссеров, самостоятельно подготавливая презентационные постановки на тему, предложенную для проведения Фестиваля. Ежегодно предлагается новая тема. В этом году Фестиваль посвящен 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

На первых этапах подготовки к Фестивалю участники формируют команды, репетируют и готовят реквизит для выступления. Они читают материалы на тему «Лучшее в Российской истории: Наука. Культура. Искусство. Медицина. Военное дело».

Фестиваль включает в себя выступления творческих коллективов с подготовленными представлениями на тему истории России и проведение интеллектуальной игры.

Этот проект уникален. В нем играют актеры – инвалиды по зрению.  Они творят чудо из звуков – звук шагов, бульканье воды при наливании чая в чашку, звук, снятой телефонной трубки. Маленькие хитрости зрителю не видны. Отсутствие зрения, компенсируется другими обостренными чувствами — слухом, обонянием, осязанием. На сцене они используют все эти чувства. Актеры либо отсчитывают шаги, либо засекают время между действиями, запоминают музыку, скрип полового покрытия, ориентируются по шороху платья, прикосновению руки.

На постановку спектакля ушло шесть месяцев. Работа начиналась с подготовки сценария силами участников Фестиваля. Начинаются репетиции с читки и распределения ролей, а затем актеры учит тексты своих ролей по Брайлю. Для тех, кто лучше запоминает на голос, библиотекарь «начитывает» текст на аудио носитель.

Перед каждым Фестивалем проделывается огромная работа, каждому актеру надо поставить жесты – многие никогда не видели внешней реакции другого человека: тут он «взмахнет рукой», а здесь нахмуриться. Сложно научить изображать выражение лица в разных эмоциональных состояниях. Движения актеров тщательно отрабатываются. Труднее всего тотально незрячим. Бывает актер идет не в ту сторону или во время диалога смотрит не на собеседника.

Фестиваль решает проблему повышения активности инвалидов по зрению, создания комфортных условий для развития интеллектуальных и творческих способностей участников мероприятия, популяризации литературы по истории России; внедрения в практику современных, адаптированных к потребностям незрячих, форм получения информации, развития плодотворного, содержательного досуга; привлечения внимания общественности и средств массовой информации (СМИ) к проблемам людей с инвалидностью и формированию позитивного имиджа инвалидов по зрению; формированию у людей с проблемами зрения чувства сопричастности к достижениям своей страны и шанса представить свою творческую работу и уровень интеллекта серьезному жюри и зрителям Фестиваля.

Это мероприятие призвано войти в жизнь людей с проблемами зрения с целью дальнейшего повышения культурного уровня незрячих людей, развития их индивидуальных способностей, в сочетании с коллективным творчеством, и создания условий для реабилитации и интеграции их в обществе.

На Фестивале так же определят победителя в интеллектуальной игре на знание истории России.

Организатором Фестиваля является Самарская областная библиотека для слепых.

В этом году Фестиваль пройдет в Самарской области 15-й раз с 21 по 23 мая с участием 9 команд из четырех российских регионов (г. Самара и Самарская область, г. Саратов, г. Ульяновск, г. Казань).

Подробная информация о Фестивале «Под знаменем Александра Невского» размещена на официальном сайте Самарской областной библиотеки для слепых.

 

Фото: Министерство культуры СО

Теги: выступления творческих коллективов фестиваль инвалидов по зрению

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