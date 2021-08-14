В селе Смолкино состоится областной чувашский национальный праздник «Акатуй»

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20 августа с 09.00 до 16.00 в селе Смолкино Сызранского района состоится XXIV областной чувашский национальный праздник «Акатуй».

Чуваши — одна из коренных национальностей, проживающих на территории Поволжья, имевшая свое государство – Волжская Булгария, свои города, торговые и культурные отношения со многими другими государствами, неповторимую и уникальную культуру, традиционную веру. Чуваши являются наследниками культуры, языка, веры волжских булгар.

Для сохранения чувашской национальной культуры огромное значение имеет областной чувашский национальный праздник «Акатуй», проводимый многие годы Министерством культуры Самарской области, муниципальными районами Самарской области и региональной общественной организацией «Самарское областное чувашское культурное общество «ПЕХИЛЬ» («Благословение»). На областной праздник «Акатуй» собираются из самых отдаленных уголков губернии люди, неравнодушные к проблемам своего народа: сохранению и развитию родного языка, культуры, традиций и обычаев.

Через песни, танцы, обряды и традиции передавалось веками накопленное и приумноженное потомками это богатство. Не случайно и на современный областной праздник «Акатуй», собираются семьями, землячествами. Этот праздник объединил вокруг себя людей самых разных профессий и возрастов, а в последние годы собирает людей, что называется по интересам и увлечениям. Об этом можно судить по количеству участников многочисленных конкурсов, соревнований и выставок праздника.

Это праздник единомышленников, художественные руководители и участники фольклорных ансамблей, ансамблей песни и танца обмениваются и делятся творческим опытом, обсуждают насущные проблемы.