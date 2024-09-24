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В САТОБ состоялась премьера оперы Б.Бриттена «Сон в летнюю ночь»

24 сентября 2024 16:15
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Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» – это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых.

21 и 22 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера оперы Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь».  Произведение этого композитора впервые ставится на сцене самарского театра.

Либретто Бенджамина Бриттена и Питера Пирса по одноименной комедии Уильяма Шекспира. Перевод с английского Джемала Далгата
Дата мировой премьеры: 11 июня 1960 года, Джубили-холл (Олдборо, Великобритания).

Спектакль осуществлен при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы «Акробат-Самара».

Идея постановки принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру театра Евгению Хохлову: «В постановке занято очень много молодежи, и я испытываю особую гордость за спектакль, потому что это театр завтрашнего дня. Главная идея – показать, что в нашем регионе живут очень талантливые молодые люди, ищущие себя в профессии. Мы хотим показать, что у нас прекрасная хоровая школа, хореографическая школа и училище, показать, что институт культуры принимает участие в спектакле на равных с нашими артистами. Мы заинтересованы в том, чтобы этих ребят поддержать. Также я специально привлек к работе над постановкой молодых дирижеров – Алишера Бабаева и Михаила Илющенко».

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Алла Чепинога: «Театр – это уже сказка, и уже магия. Музыка Бриттена – она уже волшебна, в ней очень интересный состав оркестра. И вот эти сочетания инструментов, именно «бриттеновского» оркестра, и создают сказку, которой нам нужно соответствовать. Поэтому мы применили огромное количество разных технических средств, чтобы зрителя немного удивить. С детьми работать сложно, поэтому надо было очень правильно найти тот текст и контекст, чтобы они понимали свои задачи и им было интересно работать. Спектакль для семейной аудитории».

Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» – это настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых. Уже несколько столетий он вдохновляет художников и музыкантов на создание ярких, фантастических произведений. Одно из них – опера английского композитора Бенджамина Бриттена.

Занимательный сюжет, нарядные декорации и легкая, красочная музыка сделали оперу Бриттена «Сон в летнюю ночь» одной их самых любимых в мире. Некоторых в ней привлекает фантастическое царство лесных эльфов и фей, других – забавный сюжет, а для кого-то «Сон» – это притча о настоящей любви. А еще опера богата выразительными танцевальными номерами.

«Было не просто, честно скажу. Наиболее сложные костюмы у Титании и Оберона. У актеров трудная задача – мы решили их приподнять – они работают на котурнах – это очень высокие платформы, которые задают очень высокую пластику. Плюс у них очень сложный грим и головные уборы», – прокомментировала художник-постановщик, художник по костюмам Виктория Хархалуп.

Этот волшебный спектакль можно смотреть всей семьей. Став настоящей классикой, опера «Сон в летнюю ночь» по-прежнему остается актуальной, как не перестают быть современными и затронутые в ней темы любви, верности, случая и шутки. Спектакль идет на русском языке.

Впервые на сцену оперного театра в партии Царя эльфов и фей Оберона вышел обладатель уникального мужского голоса — контратенор Андрей Частухин (Тольятти). Евгений Хохлов поделился, что есть планы привлечь солиста и в другие постановки театра.

В премьерных показах 21 и 22 сентября партии исполнили: Оберон — Андрей Частухин; Титания — Софья Цимбал | Мария Курьянова; Пак — Искандар Абельгузин; Тезей — заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов; Ипполита — Наталья Дикусарова | Наталья Фризе; Лизандр — Иван Волков | Ярослав Кожевников; Деметрий — Роман Николаев; Гермия — Анна Костенко | Екатерина Поздняк; Елена — Анастасия Лапа | Софья Коляда; Шпулька — Ренат Латыпов | Степан Волков; Пень — Георгий Шагалов; Свисток — Давид Погосян | Никита Шаров; Тихоня — Артем Камалитдинов; Рыло — Франсуа Модеме; Заморыш — Иван Пилюкшин. Дирижер – Алишер Бабаев.

Музыкальный руководитель – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов; режиссер-постановщик – Алла Чепинога; художник-постановщик, художник по костюмам – Виктория Хархалуп; дирижер-постановщик – Алишер Бабаев; главный хормейстер — Максим Пожидаев; хормейстер – Татьяна Пашутина; хормейстер детского хора – заслуженный работник культуры Самарской области Светлана Ерастова; балетмейстер-постановщик – Павел Самохвалов.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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