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В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова

10 февраля 2023 11:55
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В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова

12, 26 февраля и 4 марта в 18:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоятся концерты, приуроченные к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Прозвучат все романсы величайшего русского композитора в хронологическом порядке. Сочинения будут исполнены в тех тональностях и для тех голосов, которые были изначально написаны автором.

Романсы Сергея Рахманинова называют его душевной исповедью: каждый из них отличается невероятной искренностью, мелодичностью и любовью к поэзии.

Всего композитор создал более восьмидесяти сочинений этого жанра. Большую часть из них он объединил в семь циклов, каждый из которых включает в себя от шести до пятнадцати романсов. Рахманинов постоянно обращался к этому жанру на протяжении 26 лет – с 1890 до 1916 года.

12 февраля, в первом концерте, прозвучат три цикла романсов Сергея Рахманинова, а также его первые вокальные сочинения, которые композитор не включил ни в один из сборников. 

Во втором концерте, 26 февраля, будут исполнены два масштабных цикла Сергея Рахманинова, написанные им в первые годы двадцатого столетия. Это время можно назвать творческим подъемом композитора после длительного эмоционального кризиса, вызванного провалом Первой симфонии в 1897 году. В течение трех лет Рахманинов не писал музыку, хотя продолжал концертировать как дирижер и пианист. Лишь к началу 1900-х Сергей Васильевич смог вернуться к активной композиторской деятельности.

В третий концерт, который состоится 4 марта, вошли два последних цикла романсов, написанные в 1910-1916 годах. В 1917 году Рахманинов покинул Россию и больше к этому жанру никогда не возвращался.

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Теги: Мероприятия

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