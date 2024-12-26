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В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоялась премьера спектакля «Рождественская песнь» по мотивам повести Чарльза Диккенса. (6+)

По задумке автора пьесы Алексея Франдетти и режиссера Дарьи Борисовой «Рождественская песнь» в СамАрте – это фантастическое путешествие во времени. В Сочельник скрягу Скруджа (главную роль играют ведущие артисты Самарского ТЮЗа Павел Маркелов и Алексей Меженный) посещают три духа. Дух Прошлого Рождества перемещает старика в дни его детства и молодости, и мы узнаем, каким несчастным и покинутым ребенком был Скрудж, и как в юности променял любовь прекрасной девушки на стремление разбогатеть.

Дух Настоящего Рождества переносит нас в дом конторщика Боба Крэтчита и его семьи, где впервые Скрудж испытывает сочувствие (сын Крэтчита Малютка Тим смертельно болен). Дух Будущего Рождества показывает, что могло бы быть, если бы Скрудж не изменил свою судьбу.Новый мюзикл театра «СамАрт» - это история о добре и милосердии, благодарности и прощении, о том, что для настоящего волшебства нет преград. Музыка Андрея Рубцова погружает зрителя именно в волшебный, сказочный мир.

Не сцене – не мрачный Лондон XIX века, а огромные светящиеся звезды, дома с горящими окнами из сотни старинных чемоданов, гирлянды и гигантские снежки. Над созданием рождественской сказки вместе с режиссером работали художник-постановщик и художник по костюмам Анастасия Пугашкина, хореограф-постановщик Анатолий Войнов, художник по свету Иван Виноградов, художник по костюмам Екатерина Гутковская, художник по гриму Елена Зеленко.Первый раз в СамАрте побывала семья участника СВО Татьяна Кивасова с сыном Артемом.

Татьяна Кивасова: «Нам очень понравилось, спасибо большое! Я в восторге. Конечно, у нас появилось новогоднее настроение. Всё очень эффектно – танцы, музыка, чудеса на сцене. И спасибо за то, что нам предоставляют возможность посещать такие мероприятия».

Артем Кивасов: «У вас на программке стоит цифра «6», мне как раз 6 лет! Мне очень понравился Первый Дух. Это красавица со светящимися длинными волосами. А одного Духа я боялся».

Спектакль «Рождественская песнь» в СамАрте можно посмотреть в новогодние праздники – до 8 января.

Фото: минкульт СО