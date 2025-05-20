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В Самарском театре оперы и балета пройдёт бал эпохи Екатерины Великой

20 мая 2025 09:17
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В Самарском театре оперы и балета пройдёт бал эпохи Екатерины Великой

26 мая 2025 года, при поддержке Министерства культуры Самарской области, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдёт юбилейный ХХ Самарский инклюзивный «Бал золотого века». Его тематикой станет «век просвещения» – эпоха правления Екатерины II Великой: по сценарию, посмотреть на бал и поддержать его участников прибудет сама императрица со своей свитой. Танцующие пары представят на суд высоких гостей целый ряд бальных танцев дореволюционной России, которые адаптированы для совместного исполнения людьми с различными ограничениями здоровья и без.

«При выборе названия и темы бала мы опирались на стратегию дальнейшего развития инклюзивного бального движения в регионе и востребованные сейчас концепции культурных событий, помогающие решать актуальные задачи нравственного, патриотического и духовного развития общества, – рассказывает директор АНО «Лаборатория современной культуры» Виктор Тимаков. – Грядущий бал посвящен периоду правления императрицы Российской империи Екатерины II Великой, который ознаменовался расцветом искусства, литературы и науки, а также стал символом просвещенного абсолютизма и реформ, кардинально изменивших облик России. Эта тема не только актуальна, но и глубоко символична, отражает богатство культурного наследия нашей страны и её исторические достижения. Бал, посвященный эпохе Екатерины Великой, станет уникальным событием, объединяющим историю, культуру и современность».

Всем желающим стать зрителями инклюзивного бала в социальных сетях будет доступна трансляция события. Дресс-код предписывает дамам приходить в платьях полной длины с пышными многослойными юбками и кринолинами, с добавлением кружева, вышивки и другого декора. Кавалеры же будут танцевать в классических костюмах или фраках.

Дата и время проведения мероприятия: 26 мая 2025 года с 18:00 до 21:00.

Место проведения: Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Адрес: пл. Куйбышева, 1.

Участие в мероприятии бесплатное по обязательной предварительной регистраци.

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