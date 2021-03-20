В Самарском театре драмы состоится премьера спектакля «Полёт над гнездом кукушки»

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26 марта состоится премьера спектакля «Полёт над гнездом кукушки» Дейла Вассермана (16+). Легендарная история в 2-х действиях по роману Кена Кизи «One Flew Over the Cuckoo’s Nest».

Начало в 18:30 на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького (пл. Чапаева, 1).

Режиссёр-постановщик – Валерий Гришко

Сценография и костюмы – Артём Агапов (Санкт-Петербург)

Композитор – Андрей Волченков (Иркутск)

В спектакле заняты: народный артист РФ, лауреат Госпремии РСФСР Владимир Борисов, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко, заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин, заслуженный артист РФ Валентин Пономарёв, Любовь Анциборова, Аркадий Ахметов, Иршат Байбиков, Алина Василенко, Ярослав Василенко, Сергей Видрашку, Михаил Ворошилов, Максим Горюшкин, Хамид Дышниев, Алексей Егоршин, Анастасия Ермилина, Пётр Жуйков, Герман Загорский, Артемий Зайцев, Виктор Мирный, Владимир Морякин, Андрей Нецветаев, Игорь Новиков, Наталия Прокопенко, Роман Русин, Екатерина Соловьёва, Владимир Сухов, Ирина Чеботаева, Виолетта Шулакова, Артур Ягубов, Надежда Якимова.

Роман Кена Кизи «Полёт над гнездом кукушки» («One Flew Over the Cuckoo’s Nest») – это культовое произведение, манифест «поколения рассерженных» 60-х годов прошлого века. А снятый по нему и получивший пять «Оскаров» фильм Милоша Формана сделал его поистине легендой.

Психиатрическая лечебница, в которой происходит все действие, однозначно является образом окружающего нас мира, системы, делающей людей послушными и безропотными. Какой выход? Сопротивление, протест, бунт. Вот и появляется в клинике главный герой – бунтарь Макмэрфи, личность яркая и жизнерадостная, остроумная и изобретательная. А главное — сильная и бесстрашная. И система трещит по швам, а ее воплощение – старшая сестра Рэтчед вступает с разрушителем всех устоев в смертельную схватку, передает пресс-служба минкульта СО.