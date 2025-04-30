В самарском театре драмы состоится премьера спектакля к юбилею Победы

7 и 8 мая в Самарском театре драмы им. М. Горького пройдут премьерные показы спектакля «Отпуск по ранению» (16+). Премьера приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Спектакль поставлен по пьесе Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению». Лейтенант Володька, 22-летний московский паренёк, с первого дня войны оказался на фронте. В тяжелейших боях подо Ржевом заслужил медаль «За отвагу». Летом 1942-го, после ранения и госпиталя, он получает отпуск и попадает на месяц в столицу. Ему бы радоваться, однако юный лейтенант не в силах свыкнуться с обыденной московской жизнью.
Режиссёр Валерий Маркин, художник-постановщик Екатерина Чазова, художник по костюмам Светлана Чазова, композитор Алексей Колган, художник по свету Марк Костыряченко.