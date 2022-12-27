В Самарском Дворце ветеранов откроется выставки «Страна, которой нет на карте мира…», посвященной 100-летию образования СССР

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28 декабря 2022 года в 11-00 в Самарском Дворце ветеранов (г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103А) состоится открытие выставки «Страна, которой нет на карте мира…», посвященной 100-летию образования СССР.

Союз Советских Социалистических Республик был образован 30 декабря 1922 года. Это одно из крупнейших политических событий XX века, которое изменило историческое развитие нашей страны и повлияло на дальнейший ход всемирной истории. СССР оставил после себя колоссальное наследие в науке, технике, культуре, спорте. В Самарской области и сейчас работают промышленные предприятия, медицинские, образовательные и социально-культурные учреждения, созданные в период существования СССР.

К юбилейной дате подготовлена историко-документальная выставка. На ней представлены архивные документы, плакаты, фотографии из фондов федеральных и областных архивов (Российский государственный архив в г. Самаре, Самарский областной государственный архив социально-политической истории, Центральный государственный архив Самарской области и его Сызранский филиал), а также предметы советской атрибутики из частных коллекций.

В состав экспозиции вошли документы об образовании и распаде Советского Союза, Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1938 года, Союза Советских Социалистических Республик 1977 года, тексты гимнов СССР, материалы о праздновании юбилеев СССР.

На выставке представлены первоисточники об истории индустриализации в Средневолжском крае, о развитии промышленности, сельского хозяйства, вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культурных, научных, спортивных достижениях Куйбышевской области в советский период. Внимание посетителей привлекут фотографии куйбышевских пионеров, комсомольцев разных лет, повседневной, трудовой жизни горожан, а также издания, посвященные истории Куйбышевской области. Многие фотографии, документы из архивных фондов продемонстрированы впервые.

В программе открытия выставки предусмотрена экскурсия, выступление вокального ансамбля «Дольче» с песнями советских композиторов. На мероприятие приглашены представители общественных, ветеранских организаций г. Самары, историки, специалисты архивных учреждений.

Выставка будет работать с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года с 9-00 до 16-30, ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Для посетителей доступна аудиоэкскурсия с использованием QR-кодов на стендах.

Фото: СОУНБ