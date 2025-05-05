В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»

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7 мая в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится открытие выставочного проекта «Бессмертный полк» (6+), а актеры-стажеры театра «Грань» покажут литературно-музыкальную композицию «Читаем Твардовского» (6+).

Мероприятия приурочены к 80-летию Победы в Великой отечественной войне и выставке «Обгоняя время» (6+) – совместному проекту Драматического театра «Грань» и «ЗИМ Галерее».

Программу «Читаем Твардовского» молодые актеры «Грани» подготовили вместе с педагогами по сценической речи Самарского института культуры Мариной Сурковой и Ириной Бакулевой. В нее вошли не только военные стихи Александра Твардовского, но и фрагменты из поэмы «Василий Теркин», а также песни военных лет.

Экспозиция «Бессмертный полк» разместилась в зале лектория. Это - галерея портретов родных и близких резидентов жилых комплексов компании «Альянс-Менеджмент», партнеров и друзей девелопера.

Великая Отечественная война — это не только страницы учебников и даты сражений. Это судьбы миллионов людей, чья стойкость, мужество и самоотверженность стали основой Великой Победы. Эта выставка — дань уважения всем тем, кто пожертвовал своей жизнью за свободу Отечества.

Выставка продлится до 11 мая.

7 мая 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)