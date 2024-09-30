В Самарской областной библиотеке завершился пятый книжный фестиваль «Время читать». «Включаем свет!»

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По словам организаторов, в этом году событие призвано в первую очередь отметить людей, которые зажигают человеческие сердца, пробуждая интерес к познанию нового.



В стенах библиотеки в прошедшие выходные 28 и 29 сентября прошли встречи с популярными российскими литераторами, музыкальные выступления, кинопоказы, театральный марафон, и другие интересные активности. На книжной ярмарке гости фестиваля нашли новинки крупнейших книжных издательств.



Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина отметила:

«Несмотря на новые информационные технологии, книга по-прежнему остается актуальной. Когда открываешь новое издание, страницы которого ещё с запахом типографии, понимаешь, что впереди тебя ожидает приключения,истории, размышления, мысли. Это всегда очень волнительно!

Хочу поблагодарить всех организаторов, которые сопричастны к этому мероприятию, всех гостей, которые являются участниками проекта. Желаю всем нам, чтобы книга всегда оставалась нашим добрым и верным другом на многие-многие годы».



По традиции фестиваль прошел в тесном партнерстве с областными библиотеками, каждая из которых подготовила свою программу. Поэтому событие стало настоящим семейным книжным праздником, на котором каждый нашел что-то интересное для себя.

Фото: Минкульт региона