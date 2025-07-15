В Самарской областной библиотеке стартует выставка живописи Татьяны Лысовой «Образ мысли»

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В «Отрытом пространстве» покажут картины Татьяна Лысовой

17 июля в 18:00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует выставка живописи Татьяны Лысовой «Образ мысли».

Устойчивое выражение «образ мысли» принято толковать как «мировоззрение», то есть, как совокупность точек зрения индивидуума: «ему свойственен такой образ мысли», «он действовал сообразно своему образу мысли» и т.д. Выставка работ художника из Бугуруслана Татьяны Лысовой «Образ мысли» предлагает свою трактовку этой идиомы: мысль, выраженная через образ.

Каждая картина Татьяны посвящена конкретной идее, сформулированной в названии. Такой подход к искусству родственен алгоритмам, с помощью которых сознание генерирует мыслеобразы, объединяя текст и визуальный ряд общей целью – максимально точной передачей чувств.

Чем абстрактнее мысль, тем сложнее, многограннее и, конечно, интереснее путь к осмыслению её «образного выражения». По сути, дорогие друзья, открывая эту экспозицию, локация «Открытое пространство» предлагает вам поучаствовать в эксперименте по расширению границ ассоциативного мышления посредством погружения в небанальный, совершенно самостоятельный, подчас гротескный, иной раз – саркастический, но неизменно пропитанный любовью к жизни образ мысли этого удивительного автора.

Попасть на экспозицию можно будет до 16 августа.

17 июля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный!

18+